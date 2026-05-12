La presidente del Cio Coventry consegna a Mattarella il Collare Olimpico e la “Coppa Olimpica” 2026 / Video

ROMA (ITALPRESS) – Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto questa mattina al Quirinale una delegazione del Cio, guidata dalla presidente Kirsty Coventry. La numero uno dello sport mondiale ha consegnato al Capo dello Stato il Collare Olimpico in Oro e anche la “Coppa Olimpica” 2026, “assegnata al popolo italiano per il sostegno dato ai Giochi”, fanno sapere dal Quirinale. Erano presenti il presidente del Coni Luciano Buonfiglio, Giovanni Malagò e Andrea Varnier, rispettivamente presidente e amministratore delegato della Fondazione Milano Cortina 2026.

“E’ un gran piacere vederla nuovamente. Non più nelle nevi di Cortina, ma a Roma” ha detto il Capo dello Stato ricevendo la presidente del Cio al Quirinale. “Sono molto grato, ho soltanto dato il sostegno che ritenevo doveroso e convinto ai veri protagonisti delle Olimpiadi invernali ed è stata una grande soddisfazione vedere il successo, i risultati, il clima di amicizia che si è creato tra tutti i partecipanti da ogni parte del mondo. Sono onorato di riceverla, mi sento definitivamente arruolato nell’affetto per il Cio. Tutti siamo consapevoli di dovere molto per il successo delle Olimpiadi alla disponibilità, alla collaborazione, all’impegno del Cio” ha aggiunto Mattarella.

-Foto ufficio stampa Quirinale-

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