Omicidio nella notte a Napoli, 51enne ucciso a colpi di arma da fuoco a Ponticelli

NAPOLI (ITALPRESS) – Omicidio nella notte a Ponticelli, nella zona orientale di Napoli. Un uomo di 51 anni è stato ucciso a colpi d’arma da fuoco mentre si trovava all’interno di un furgone in via Cupa Vicinale Pepe. Sul posto sono intervenuti poco dopo la mezzanotte gli agenti del Commissariato Ponticelli, allertati da una segnalazione di una persona ferita da colpi di arma da fuoco. Il 51enne è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato in codice rosso all’Ospedale del Mare, dove è deceduto poco dopo a causa delle gravi ferite riportate. La vittima era già nota alle forze dell’ordine. Sull’omicidio indaga la squadra mobile di Napoli.

– foto di repertorio Polizia di Stato –

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