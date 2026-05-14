Un Sinner da record batte anche Rublev in due set e vola in semifinale agli Internazionali d’Italia

ROMA (ITALPRESS) – Prosegue il cammino immacolato di Jannik Sinner agli Internazionali d’Italia 2026. Il numero uno del mondo – finalista della passata edizione – liquida in due set la testa di serie numero 12 Andrey Rublev, con il punteggio di 6-2 6-4 in un’ora e 32 minuti di gioco.

Giornata da record per l’altoatesino, che mette in fila la 32esima vittoria nei 1000 togliendo il primato di successi consecutivi nei Masters a Novak Djokovic (31 nel 2011). Semifinale numero 18 nei 1000 – sesta consecutiva – per l’altoatesino, la 50esima nel circuito maggiore, che gli permette di staccare proprio Rublev e diventare il decimo giocatore in attività con più semifinali Atp.

Quella di oggi è anche la vittoria consecutiva numero 27 per Sinner: è la striscia di successi più lunga della carriera per il quattro volte campione Slam, arrivato a 26 fra il Masters 1000 di Shanghai 2024 e gli Internazionali d’Italia 2025. È la settima serie di vittorie più lunga di sempre e, in caso di successo a Roma, diventerebbe la quinta: guida la classifica Novak Djokovic con 43 vittorie consecutive tra il 2010 e il 2011. Avanza dunque in semifinale al Foro Italico Sinner, che attende il vincente della sfida tra Daniil Medvedev e Martin Landaluce.

“È stata una partita molto difficile e sono molto contento di essere in semifinale. Siamo due italiani in semifinale ed è speciale. Non ho giocato al 100% perché non era semplice a causa del vento”. Queste le parole, nell’intervista in campo, di Jannik Sinner dopo il successo su Andrey Rublev. “Sto sentendo un po’ di fatica perché ho giocato tante partite ultimamente, ho giocato quattro partite molto diverse qui. Oggi Rublev non ha servito benissimo e mi ha lasciato un po’ più libero in risposta”, conclude.

“Due italiani in semifinale? Il tennis italiano sta continuando a tirare fuori nuovi fenomeni, che diventano anche potenziali avversari. Luciano lo conosco ovviamente, non benissimo ma ci siamo allenati un paio di volte insieme a Dubai. Ho un buon rapporto con tutti e siamo una bella squadra, ormai siamo veramente in tanti e ognuno ha il suo tipo di gioco”. Queste le parole in conferenza stampa, parlando di Darderi che come lui è in semifinale. “Le 32 vittorie di fila nei 1000? Sono contento ma ora sono concentrato sulla semifinale di domani. Dovrò recuperare fisicamente e sto sentendo che ho giocato tanto ultimamente, sarà una partita difficilissima. Giocare la sera sarà più tosto fisicamente, se dovesse andare male avrò più tempo per recuperare per Parigi, che è l’obiettivo principale della mia stagione”, aggiunge Sinner

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