Giro d’Italia, Vingegaard vince la settima tappa. Eulalio rimane in maglia rosa

ROMA (ITALPRESS) – Jonas Vingegaard vince la settima tappa del Giro d’Italia 2026, la Formia-Blockhaus di 244 chilometri. Successo in solitaria per il danese della Visma-Lease a Bike, secondo posto per Felix Gall (Decathlon CMA CGM Team), arrivato a 13″. Terza piazza per Jai Hindley (a 1’02”), compagno di Giulio Pellizzari, arrivato quarto con 1’05” di ritardo.

La corsa è iniziata con la solita fuga di giornata: Jardi Christiaan, Van Der Lee (Ef Education Easy Post), Jonathan Milan (Lidl Trek), Nickolas Zukowsky (Pinarello Q36.5), Tim Naberman (Team Picnic PostNL) e Diego Pablo Sevilla (Polti Visit Malta) hanno dettato il ritmo in testa alla corsa guadagnando oltre 6 minuti di vantaggio.

Con l’inizio della lunga salita di giornata, le squadre degli uomini di classifica hanno alzato il ritmo per recuperare i fuggitivi, negli ultimi chilometri la Visma ha forzato la mano con Piganzoli e Kuss, che hanno favorito lo scatto di Jonas Vingegaard: l’unico a rispondere è stato Giulio Pellizzari, ma l’azzurro dopo qualche chilometro si è staccato dal danese.

A sorprendere è stato Felix Gall, il corridore della Decathlon CMA CGM Team ha tentato l’inseguimento non riuscendo però a chiudere il distacco. Afonso Eulalio rimane in maglia rosa, ma ha perso oltre due minuti di vantaggio dallo stesso Vingegaard. Domani l’ottava tappa, la Chieti-Fermo, di 156 chilometri, tappa collinare adatta per gli attaccanti.

LE DICHIARAZIONI

Jonas Vingegaard: “Oggi per me è una giornata speciale, è la mia prima vittoria in carriera al Giro, la squadra ha lavorato duramente tutto il giorno, sono molto contento di aver ripagato i miei compagni in questo modo. Gall è un corridore molto forte, non mi ha sorpreso vederlo così vicino a me, è un grande avversario, lo conosco già. Sapevo che sarei dovuto andare forte per vincere. È stato un giorno lungo sulla bici, credo ancora di poter migliorare nel corso di questo Giro d’Italia”.

Giulio Pellizzari: “Sapevo che Vingegaard sarebbe partito molto forte, poi di solito cala, ma ho esagerato. Sicuramente è una lezione che ho imparato. Stavo anche bene, mi dispiace aver buttato tutto per averlo seguito”.

Alfonso Eulalio: “È stato un giorno molto difficile, la squadra ha fatto un lavoro perfetto, i miei compagni mi hanno aiutato tanto. Sono sopravvissuto a questa tappa così lunga e complicata. Nel finale ero nella posizione migliore, ero dietro alla Visma, visto che nella prima parte della salita c’era tanto vento. Dovevo solo salvarmi, non potevo seguirli”.

L’ORDINE DI ARRIVO

1. Jonas Vingegaard DEN (Team Visma | Lease a Bike) 6h09’15”

2. Felix Gall AUT (Decathlon CMA CGM Team) a 13″

3. Jai Hindley AUS (Red Bull – BORA – hansgrohe a 1’02”

4. Giulio Pellizzari ITA a 1’05”

5. Ben O’Connor AUS s.t.

6. Mathys Rondel FRA a 1’29”

7. Giulio Ciccone ITA a 1’40”

8. Derek Gee CAN a 1’42”

9. Michael Storer AUS a 1’44”

10. Thymen Arensman NED s.t.

LE CLASSIFICHE GENERALI

CLASSIFICA GENERALE (MAGLIA ROSA)

1. Afonso Eulalio POR (Bahrain – Victorious) in 30h59’23”

2. Jonas Vingegaard DNK (Team Visma | Lease a Bike) a 3’17”

3. Felix Gall AUT (Decathlon CMA CGM Team) a 3’34”

4. Jai Hindley AUS a 4’25”

5. Giulio Pellizzari ITA a 4’28”

6. Ben O’Connor AUS a 4’32”

7. Mathys Rondel FRA a 4’56”

8. Giulio Ciccone ITA a 4’57”

9. Thymen Arensman NED a 5’07”

10. Michael Storer AUS a 5’11”

CLASSIFICA A PUNTI (MAGLIA CICLAMINO)

1. Paul Magnier FRA (Soudal Quick-Step) 130 punti

2. Jonathan Milan ITA (Lidl-Trek) 76

3. Davide Ballerini ITA (XDS Astana Team) 58

CLASSIFICA MIGLIOR SCALATORE (MAGLIA AZZURRA)

1. Jonas Vingegaard DEN (Team Visma | Lease a Bike) 61 punti

2. Diego Pablo Sevilla ESP (Team Polti VisitMalta) 60

3. Felix Gall AUT (Decathlon CMA CGM Team) 24

CLASSIFICA GIOVANI (MAGLIA BIANCA)

1. Afonso Eulalio POR (Bahrain – Victorious) in 30h59’23”

2. Giulio Pellizzari ITA (Red Bull – BORA – hansgrohe) a 4’28”

3. Mathys Rondel FRA (Tudor Pro Cycling Team) a 4’56”

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).