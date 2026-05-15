Inflazione, Istat: ad aprile sale al 2,7%, limate stime preliminari

Roma, 15 mag. (askanews) – Nel mese di aprile l’inflazione registra una variazione del +1,1% su base mensile e del +2,7% su base annua, da +1,7% di marzo. L’Istat ha così rivisto leggermente al ribasso la stima preliminare che era +2,8%.

Il tasso di variazione tendenziale dei prezzi dei Beni alimentari, per la cura della casa e della persona sale (da +2,2% a +2,3%), come anche quello dei prodotti ad alta frequenza d’acquisto (da +3,1% a +4,2%).