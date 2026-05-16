MotoGp, Sprint Barcellona: trionfa Alex Marquez

Roma, 16 mag. (askanews) – Gran Premio di Catalogna 2026 parla spagnolo nella Sprint Race di Barcellona: a vincere è Alex Marquez, protagonista davanti al pubblico di casa al Montmeló. Il pilota Ducati conquista il successo davanti a Pedro Acosta e a Fabio Di Giannantonio, autore di una grande rimonta nel finale.

Ai piedi del podio chiude Raul Fernandez, seguito da Johann Zarco e Francesco Bagnaia. Settimo Franco Morbidelli, ottavo Ai Ogura e nono Marco Bezzecchi, che riesce comunque a mantenere la leadership del Mondiale approfittando della caduta del compagno di squadra Jorge Martin. Nella classifica iridata Bezzecchi allunga infatti di un solo punto ed è ora a +2 sullo spagnolo.

La Sprint catalana si decide nella seconda metà di gara. Dopo una buona partenza di Acosta dalla pole position, Alex Marquez aumenta il ritmo e prende il comando a nove giri dalla fine. Alle sue spalle si infiamma la lotta per il podio: Raul Fernandez supera momentaneamente Acosta, ma il pilota KTM reagisce nel finale riprendendosi la seconda posizione. Di Giannantonio approfitta del calo degli avversari e completa il podio con un sorpasso decisivo nelle ultime tornate.

Gara invece complicata per Jorge Martin. Dopo essere risalito fino alle posizioni di vertice, il campione del mondo scivola nella ghiaia a quattro giri dal termine ed è costretto al ritiro. Out anche Brad Binder e Joan Mir, coinvolti in un incidente alla prima curva, oltre a Maverick Vinales fermato da un problema tecnico.

Per Alex Marquez si tratta della sesta vittoria in una Sprint Race in carriera, la prima da Valencia 2025. Ducati festeggia così il 55° successo nelle Sprint della MotoGP. Domenica alle 14 la gara lunga sul circuito di Barcellona.