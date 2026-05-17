Serie A, Classifica, Il Bologna sale a 55 punti

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Roma, 17 mag. (askanews) – Questi i risultati e la classifica di serie A dopo Atalanta-Bologna 0-1
37ª giornata
Como-Parma 1-0, Genoa-Milan 1-2, Juventus-Fiorentina 0-2, Pisa-Napoli 0-3, Roma-Lazio 2-0, Inter-Verona 1-1, Atalanta-Bologna 0-1, ore 20.45 Cagliari-Torino, Sassuolo-Lecce, Udinese-Cremonese
Classifica: Inter 86, Napoli 73, Milan, Roma 70, Como, Juventus 68, Atalanta 58, Bologna 55, Lazio 51, Udinese 50, Sassuolo 49, Torino 44, Parma 42, Genoa, Fiorentina 41, Cagliari 37, Lecce 32, Cremonese 31, Verona 21, Pisa 18 (Inter campione d’Italia, Napoli in Champions. Retrocesse in B Pisa e Verona).
38ª giornata (24.05.2026)da definire anticipi e posticipi
Bologna-Inter, Cremonese-Como, Fiorentina-Atalanta, Lazio-Pisa, Lecce-Genoa, Milan-Cagliari, Napoli-Udinese, Parma-Sassuolo, Torino-Juventus, Verona-Roma.
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