Reggio, incidente sulla A2: bambino sbalzato fuori dall’auto, salvato dei carabinieri

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Un bimbo di 7 anni sbalzato dall’auto per un incidente a Reggio Calabria sull’A2 viene salvato dalla tempestiva corsa in ospedale sulla gazzella dei Carabinieri.

REGGIO CALABRIA — Momenti di puro terrore ed un soccorso da brividi lungo l’Autostrada del Mediterraneo A2. Intorno alle 12:30 di ieri, nel territorio di Reggio Calabria, un gravissimo incidente stradale ha visto protagonista un’autovettura che, per cause ancora al vaglio degli inquirenti, ha perso il controllo andandosi a schiantare violentemente contro il new jersey. L’impatto è stato spaventoso: il veicolo si è ribaltato più volte su se stesso, terminando la propria corsa completamente distrutto a decine di metri dal punto di collisione. Nella violenza dei capovolgimenti, un bambino di appena 7 anni, che viaggiava insieme alla madre, è stato sbalzato fuori dall’abitacolo, finendo rovinosamente sulla carreggiata.

Decisiva è stata la provvidenziale coincidenza del passaggio di una pattuglia dei Carabinieri, giunta sul posto proprio pochi istanti dopo lo schianto. I militari, insieme a un automobilista di passaggio — operatore di primo soccorso originario di Latina —, si sono fiondati sul piccolo e sulla madre. Verificato che il bambino respirava, i soccorritori lo hanno tenuto costantemente cosciente, parlandogli e rassicurandolo nell’attesa dell’arrivo dei sanitari del 118.

DOPO L’INCIDENTE A REGGIO SULLA A2 LA CORSA DISPERATA IN OSPEDALE

Data l’estrema urgenza e le difficoltà logistiche dell’ambulanza, giunta sulla carreggiata opposta, il medico e l’infermiere non hanno esitato: sono saliti a bordo della gazzella dei Carabinieri con il piccolo tra le braccia. I militari hanno così aperto il varco a sirene spiegate verso il Pronto Soccorso. Permettendo così all’équipe medica di raggiungere la struttura ospedaliera nel minor tempo possibile. Il bambino si trova attualmente ricoverato in prognosi riservata, costantemente monitorato dai medici, ma fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita. Soccorsa e affidata alle cure sanitarie anche la madre. Una prontezza operativa e una lucidità che hanno fatto la differenza tra la vita e la morte.