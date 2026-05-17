Xabi Alonso è il nuovo allenatore del Chelsea, contratto di 4 anni

LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Il Chelsea ha scelto di ripartire da Xabi Alonso. Il club di Stamford Bridge ha ufficializzato che il tecnico spagnolo, reduce dall’esonero che ha chiuso la sua breve parentesi sulla panchina del Real Madrid, dall’1 luglio assumerà l’incarico di allenatore della prima squadra “dopo aver firmato un contratto quadriennale con il club. Una delle figure più rispettate del calcio moderno, Alonso arriva al Chelsea forte di un’esperienza di alto livello maturata con Real Madrid e Bayer Leverkusen, dove ha guidato il club tedesco alla conquista del primo scudetto della sua storia – sottolinea la società londinese -. La sua nomina è dovuta alla fiducia che il club nutre nella sua esperienza, nella qualità del suo modo di allenare e nel suo modello di gioco, nelle sue doti di leadership, per il suo carattere e la sua integrità, elementi chiave nella decisione di affidargli la guida del Chelsea. È considerato non solo un allenatore di calcio eccezionale, ma anche un leader e un professionista di comprovata esperienza in diversi ambiti fondamentali per la crescita della squadra”.

“Il Chelsea è uno dei club più importanti del calcio mondiale e sono immensamente orgoglioso di diventare l’allenatore di questa grande società – le parole dell’ex centrocampista che in Premier League ha vestito la maglia del Liverpool dal 2004 al 2009 -. Dopo i miei colloqui con la proprietà e i dirigenti, ho capito che condividiamo la stessa ambizione. Vogliamo costruire una squadra capace di competere costantemente ai massimi livelli e di lottare per i trofei. C’è un grande talento nella rosa e un enorme potenziale in questo club, sarà un grande onore per me guidarlo. Ora l’attenzione è rivolta al duro lavoro, alla costruzione della giusta cultura e alla conquista di trofei”.

Il Chelsea è reduce dalla sconfitta di ieri nella finale di Fa Cup contro il Manchester City, al termine di una stagione molto complicata tra il divorzio con Enzo Maresca (che aveva fatto grandi cose alla guida dei blues) e l’esonero del suo successore, Liam Rosenior.

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