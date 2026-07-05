Perché il Gp di Silverstone è finito con la safety car? Il clamoroso errore della Fia

(Adnkronos) – La Fia ha chiarito le ragioni del discusso finale del Gp di Silverstone di oggi, domenica 5 luglio, spiegando che il messaggio che annunciava il rientro della safety car è stato causato da un errore del software e non da un cambiamento nelle decisioni dei commissari. Cos’è successo in Formula 1? L’episodio si è verificato nelle fasi finali del Gran Premio della Gran Bretagna vinto da Charles Leclerc, dopo l’incidente di Max Verstappen a sei giri dal termine. L’uscita di pista del pilota della Red Bull ha reso necessario l’intervento della safety car, aprendo però la possibilità di una ripartenza nell’ultimo giro.

Una volta recuperata la monoposto di Verstappen dalla via di fuga della curva Stowe, la direzione di gara ha avviato la consueta procedura che consente alle vetture doppiate di ricongiungersi al gruppo. Proprio in quel momento è nato il malinteso. Sul monitor della direzione gara è comparso il messaggio “Safety Car In this lap”, indicando apparentemente che la vettura di sicurezza sarebbe rientrata ai box al termine del penultimo giro, lasciando spazio a un ultimo giro di vera gara. Otto secondi dopo il sistema ha corretto però l’informazione, con il messaggio “Safety Car On Track”. La safety car è quindi rimasta in pista fino alla bandiera a scacchi, chiudendo la corsa senza alcuna ripartenza. Con il successo della Ferrari di Leclerc davanti alla Mercedes di George Russell.