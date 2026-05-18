Al Salone del Libro di Torino il volume “Il Vento di Dakhla”, dal Marocco alla Calabria

TORINO (ITALPRESS) – È stato presentato al Salone Internazionale del Libro di Torino il volume “Il Vento di Dakhla, il Sole della Calabria – dal Marocco alla Calabria, una storia di relazioni e responsabilità”, dell’avvocato Domenico Naccari, presidente della fondazione Europa-Calabria. L’evento ha registrato una significativa presenza di pubblico, oltre alla partecipazione di rappresentanti del mondo culturale e istituzionale, confermando il crescente interesse verso i temi del dialogo mediterraneo, della cooperazione territoriale e della diplomazia culturale tra Marocco e Italia. Alla presentazione sono intervenuti, oltre all’autore, l’editore Santo Strati e l’ambasciatore del Marocco Youssef Balla. Nel suo intervento, l’Ambasciatore Balla ha sottolineato come l’opera rappresenti “una riflessione umana e mediterranea sui legami tra due territori del Sud: Dakhla e la Calabria”. L’Ambasciatore ha evidenziato il valore di quest’opera, che racconta una diplomazia costruita attraverso gli incontri umani, il rispetto reciproco e la capacità di creare ponti duraturi tra i popoli. Ha inoltre ricordato la dinamica di sviluppo e trasformazione delle province meridionali del Regno, in particolare della regione di Dakhla, oggi al centro di grandi progetti infrastrutturali, economici e strategici.

Balla è tornato anche sulle recenti evoluzioni internazionali relative alla questione del Sahara marocchino, evidenziando il crescente sostegno della comunità internazionale a una soluzione politica realistica, pragmatica e duratura, basata sull’iniziativa marocchina di autonomia nel quadro della sovranità del Regno del Marocco. Da parte sua, Naccari ha sottolineato l’importanza attribuita nel libro alla dimensione geopolitica del Mediterraneo e dell’Atlantico africano, nonché al ruolo della cooperazione territoriale tra la Calabria e il Marocco come modello concreto di dialogo, integrazione e sviluppo condiviso tra Europa e Africa. L’autore ha inoltre messo in evidenza la portata del gemellaggio concluso nel 2022 tra le città di Dakhla e Vibo Valentia, considerato un esempio concreto di cooperazione territoriale e di rafforzamento dei legami culturali e istituzionali tra Marocco e Italia.

– foto Ambasciata del Marocco in Italia –

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