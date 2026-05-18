Stellantis e Accenture, partnership su produzione industriale guidata da IA con Nvidia

AMSTERDAM (PAESI BASSI) (ITALPRESS) – Stellantis ha annunciato oggi l’intenzione di avviare una partnership strategica con Accenture, per accelerare l’utilizzo di funzionalità di digital twin abilitate dall’intelligenza artificiale, sfruttando le tecnologie NVIDIA, all’interno della propria rete produttiva globale. Questa iniziativa conferma l’impegno di Stellantis nel trasformare le proprie attività industriali facendo leva su tecnologie basate sui dati. Il progetto unisce l’esperienza industriale di Stellantis, le competenze di Accenture nell’ambito della physical AI e della manifattura digitale, e le tecnologie di accelerated computing e le librerie Omniverse di NVIDIA. L’obiettivo è esplorare lo sviluppo di ambienti manifatturieri virtuali di nuova generazione, alimentati da dati in tempo reale e intelligenza artificiale.

“Stiamo costruendo le basi per la prossima generazione del manufacturing in Stellantis,” ha dichiarato Francesco Ciancia, Head of Manufacturing di Stellantis. “Combinando digital twin, IA e simulazione avanzata, stiamo ripensando il modo in cui progettiamo, gestiamo e miglioriamo continuamente i nostri sistemi produttivi. Questa iniziativa è pensata per lavorare a stretto contatto con i nostri team, rafforzando la loro capacità di anticipare i problemi, prendere decisioni più rapide e favorire il miglioramento continuo. Insieme ad Accenture e NVIDIA, stiamo esplorando nuovi modi per rendere le operazioni più scalabili e intelligenti”.

“Nel settore manifatturiero, la vera opportunità oggi è scalare l’IA all’interno di processi industriali complessi, trasformandola in un motore di valore concreto e misurabile per il business” ha dichiarato Tracey Countryman, Supply Chain and Engineering Global Lead di Accenture. “Grazie alla collaborazione con Accenture e all’utilizzo delle tecnologie di calcolo e simulazione di NVIDIA, Stellantis è nella posizione ideale per accelerare la trasformazione della manifattura e guidare il settore verso una nuova era di operazioni intelligenti e ad alte prestazioni”.

“Questa iniziativa rappresenta un passo importante nel percorso di Stellantis verso sistemi produttivi più flessibili, efficienti e resilienti, con i digital twin al centro della trasformazione industriale – si legge in una nota -. Stellantis utilizza repliche virtuali ad alta fedeltà dei propri stabilimenti per ottimizzare le operazioni in tempo reale grazie ad analisi generate dall’IA, accelerare i processi di industrializzazione validando le soluzioni prima della loro implementazione fisica, migliorare la qualità attraverso il monitoraggio predittivo e ridurre i rischi lungo l’intera catena produttiva”.

Le prime implementazioni saranno avviate in alcuni stabilimenti selezionati, con l’obiettivo di valutarne l’impatto in termini di creazione di valore e scalabilità sull’intera rete industriale globale, a partire da progetti pilota in Nord America previsti nel 2026. Questa collaborazione mette insieme competenze complementari nell’ambito della manifattura, dell’IA e dell’high performance computing, combinando la scala industriale e l’esperienza automotive di Stellantis, la leadership di Accenture nell’intelligenza artificiale e nella trasformazione digitale, e le avanzate tecnologie di simulazione, physical AI e accelerated computing di NVIDIA.

Insieme, le aziende intendono esplorare come i digital twin integrati con l’IA possano abilitare un’ottimizzazione “closed-loop”, in cui i sistemi manifatturieri virtuali e fisici si informano e migliorano continuamente a vicenda. Questo approccio è supportato da orchestrazione agentica per l’ottimizzazione dinamica della produttività, oltre che da sistemi di qualità e manutenzione basati su modelli di apprendimento informati dalla fisica.

“Integrando tecnologie digital twin con l’intelligenza artificiale, Stellantis sta promuovendo un nuovo modello operativo manifatturiero: più predittivo e autonomo, alimentato da dati e simulazioni in tempo reale, e progettato per scalare la conoscenza in modo fluido tra gli stabilimenti globali – prosegue la nota -. Questo approccio supporta la più ampia visione di Stellantis di una produzione basata sul software, abilitando cicli di innovazione più rapidi, maggiore flessibilità e un vantaggio competitivo sostenibile. Stellantis continuerà a valutare ed evolvere questa iniziativa in collaborazione con Accenture e NVIDIA come parte della propria strategia di lungo termine per modernizzare le operations manifatturiere e ottenere miglioramenti significativi in termini di performance, qualità ed efficienza su scala globale”.

– Foto ufficio stampa Stellantis –

(ITALPRESS).