“Le prescrizioni” di Carlo Verdone e del regista Giovanni Veronesi al Gemelli per la Giornata Mondiale dell’Ipertensione Arteriosa

ROMA (ITALPRESS) – Possono arrivare anche da fonti inattese le parole giuste per parlare di ipertensione. Che è necessario trovare perché del tema si parla tanto, fino a diventare quasi un rumore di fondo, al quale nessuno presta più davvero attenzione. Ma quando a rilanciare il tema ‘ipertensione’ sono due big del calibro di Carlo Verdone e Giovanni Veronesi, ecco che l’attenzione torna a essere magicamente catalizzata.

“L’invito per tutti – afferma Verdone – è quello di misurare regolarmente la pressione, a maggior ragione se a casa c’è un’ereditarietà, se ci sono familiari con ipertensione.” L’incontro con Carlo Verdone e Giovanni Veronesi è andato in scena questa mattina al Policlinico Gemelli, nell’ambito dell’evento “Gestiamo insieme l’ipertensione”, in occasione delle celebrazioni per la giornata internazionale dell’ipertensione che si è celebrata lo scorso 17 maggio (che proseguiranno per tutta la giornata con le postazioni allestite per il counselling sullo stile di vita e la misurazione della pressione).

Ed è stato un bagno di folla e di risate. Il veicolo migliore forse per far passare e penetrare a fondo alcuni messaggi di salute ‘doc’, proposti dagli esperti del Gemelli. Dalle ore 9.30, la Hall del Policlinico è diventato un insolito palcoscenico dove la salute incontra la cultura. Ospiti d’onore sono stati il noto attore nonché regista Carlo Verdone e il regista Giovanni Veronesi, che hanno dialogato nel panel “Quando la salute va in scena: emozioni, storie e consapevolezza”. Moderati dal giornalista Andrea Ruggieri, i due testimonial di eccezione hanno sottolineato il valore della comunicazione nella promozione di corretti stili di vita.

L’incontro, è stato introdotto dal Direttore Generale della Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS, Daniele Piacentini, dal Direttore Scientifico Antonio Gasbarrini e dal professore Francesco Franceschi, Direttore della UOC Medicina d’Urgenza e Pronto Soccorso Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS, Ordinario di Medicina Interna alla Facoltà di Medicina e chirurgia, Università Cattolica del Sacro Cuore. Organizzatore dell’evento Andrea Flex, professore associato di Medicina interna, Direttore UOC Medicina interna cardiovascolare e Responsabile del Centro Ipertensione del Policlinico Gemelli, afferente al Dipartimento di Scienze Cardiovascolari diretto dal professor Massimo Massetti.

“L’evento è un’importante occasione di confronto tra medici, – ha dichiarato Andrea Flex – “esponenti della cultura e cittadini per promuovere una maggiore consapevolezza”. Nella sessione scientifica “Uniti contro l’ipertensione”, specialisti di diverse discipline – dalla cardiologia alla neurologia, dalla nefrologia alla scienza dell’alimentazione – hanno offerto una visione a 360 gradi sull’ipertensione, una delle principali cause di malattie cerebrovascolari a livello mondiale.

“Nel mondo dello spettacolo tutti hanno la pressione alta”, esordisce Verdone che, rivolto a Giovanni Veronesi, aggiunge, tra le risate del pubblico: “Tu lo sai bene no? Ti ho dato un sartanico, perché ti veniva la tosse con gli ACE-inibitori e ci ho aggiunto anche un pezzetto di metoprololo per tenere a bada il cuore”.

Verdone, due lauree honoris causa in medicina e in farmacologia, viene spesso tacciato di essere un ipocondriaco. “No, deriva tutto dal film ‘Maledetto il giorno che t’ho incontrato’ dove interpretavo la parte di un ipocondriaco. Io non sono un medico ma sono diventato bravino nell’intuire alcune cose; poi ti appassioni; la sera studio per conto mio gli atti dei congressi, la cosa migliore. Qui ho scoperto tante cose. Perché sì, è vero, c’è Google, ma se vuoi vedere la medicina che avanza, le cose serie, devi leggerti gli atti dei congressi”.

Sembra però smentirlo in parte l’amico e collega Giovanni Veronesi. “Quando siamo andati in Russia a girare il film ‘Italians’, in Russia, tu ti eri portato una valigiata di medicine, perché lì i nomi delle medicine sono diversi!”.

E, tornando al tema della Giornata Mondiale dell’Ipertensione, ecco pronto un altro aneddoto ‘educativo’ di Verdone. “Vado in farmacia tre volte a settimana a controllarmi la pressione – rivela il grande attore e regista -. Un giorno però mi sono spaventato perché il farmacista mi ha trovato 185/110. Poi, dopo un quarto d’ora ha cominciato ad abbassarsi, anche perché me l’hanno misurata con quello manuale. Io sono più sicuro quando c’è la pompetta… Fondamentale però il mio amico farmacista che, anche quando trova la pressione alta, mi fa sempre il pollice in su. E fa bene, perché la prima misurazione risente del ‘camice bianco’. Ma lui mi rassicura, fa il pollice in alto, me la rimisura e quella scende a 135″.

E, tra gli altri consigli dell’attore romano, c’è quello di non sottovalutare mai il mal di testa. “I mal di testa molti li sottovalutano – afferma Verdone – e si prendono tutte le pasticche per togliere il dolore. Ma invece, se questi mal di testa sono profondi e un po’ strani, necessitano assolutamente di un controllo di pressione, che molti però non fanno”.

“Se decidesse di cambiare lavoro – chiosa scherzando Daniele Piacentini – qui un posto lei ce l’ha sempre, anche se volesse venire a girare un film”.

Al termine dell’incontro, il prosieguo della giornata, fino alle 18.30, si svolgerà nel corridoio antistante la Hall del Policlinico, dove sono state allestite diverse postazioni pratiche: i partecipanti potranno apprendere le corrette modalità di misurazione della pressione, ricevere consigli su attività fisica, alimentazione e stili di vita utili a proteggere la salute cardiovascolare.

-Foto ufficio stampa Policlinico Gemelli-

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