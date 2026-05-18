Serie A, la programmazione dell’ultima giornata: domenica sera le partite della corsa Champions e della lotta salvezza

ROMA (ITALPRESS) – Seguendo il criterio della contemporaneità delle gare tra squadre con il medesimo interesse di classifica, la Lega Serie A ha ufficializzato date e orari della 38esima e ultima giornata di campionato. Domenica 24 maggio si disputeranno alle ore 20.45 cinque partite, quelle che mettono in palio la salvezza e la Champions League: Cremonese-Como, Lecce-Genoa, Milan-Cagliari, Torino-Juventus e Verona-Roma. Venerdì (ore 20.45) l’anticipo tra Fiorentina e Atalanta, sabato Bologna-Inter (18) e Lazio-Pisa (20.45).

LA PROGRAMMAZIONE

Fiorentina – Atalanta (22/05, ore 20.45)

Bologna – Inter (23/05, ore 18)

Lazio – Pisa (23/05, ore 20.45)

Parma – Sassuolo (24/05, ore 15)

Napoli – Udinese (ore 18)

Cremonese – Como (ore 20.45)

Lecce – Genoa (ore 20.45)

Milan – Cagliari (ore 20.45)

Torino – Juventus (ore 20.45)

Verona – Roma (ore 20.45)

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).