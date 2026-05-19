Milano, 19 mag. (askanews) – Ariete torna ad esibirsi live con il Club Tour 2026, prodotto e organizzato da Bomba Dischi. Le date la vedranno protagonista di 7 appuntamenti autunnali in un viaggio musicale che la porterà nei palchi dei principali club italiani, nella dimensione più intima e viscerale del live, pronta a vivere ancora una volta un momento di unione tanto desiderato con la sua gente. I biglietti sono già disponibili su www.iosonoariete.it.

Il Club Tour 2026 partirà a Roma il 7 novembre all’Atlantico, per proseguire a Milano il 19 novembre all’Alcatraz, a Torino il 21 novembre al Teatro Concordia, a Padova il 25 novembre all’Hall, a Firenze l’1 dicembre al Viper Theatre, per poi concludersi a Bitritto (BA) l’11 dicembre al Palatour.

Con il Club Tour 2026, Ariete è pronta a riabbracciare il suo pubblico e a portare la sua musica nei luoghi in cui la connessione tra l’artista e chi la ascolta si sviluppa nel modo più autentico. Canzone dopo canzone, i live prenderanno vita con l’intensità e l’intimità che da sempre contraddistinguono le sue performance, in uno spazio in cui le emozioni circolano liberamente e le storie di Ariete diventano collettive.

L’annuncio è stato anticipato ieri dal trailer che ARIETE ha pubblicato sui suoi canali social. Un video dall’estetica anni Novanta – prodotto da Duit S.r.l. per la regia di Tommaso Arnaldi – con la consistenza di un sogno lucido e il richiamo all’urgenza visiva del cinema di Larry Clark. Non una semplice narrazione, ma uno skit, un flusso di coscienza in costante movimento tra memoria, desiderio e quotidianità: Arianna esplora l’ambiente che la circonda osservandolo come se fosse spettatrice della realtà, della sua stessa vita, dei suoi posti del cuore e degli anni che ha attraversato. Tra le note e le immagini emerge un ritratto della realtà di oggi, dipinta tra caos e bellezza, fino a quando, nascosti tra le cose di casa, si rivelano indizi che portano alle date del tour.

Il tour nei club arriva a distanza di due anni e mezzo da La Notte d’Estate, il suo tour di 12 date con cui la cantautrice aveva portato il suo ultimo album La Notte nelle arene della penisola. La tournée era arrivata dopo che nel 2023 la cantautrice aveva già scritto la storia, diventando la più giovane artista donna italiana a esibirsi nei palasport. Un percorso live straordinario, che ora giunge alla nuova dimensione intima e diretta dei club.