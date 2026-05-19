Calenda vede Meloni: colloquio costruttivo su energia e industria

Roma, 18 mag. (askanews) – Il leader di Azione, Carlo Calenda, è stato questo pomeriggio a palazzo Chigi da Giorgia Meloni. “A seguito della disponibilità della presidente del Consiglio, manifestata all’ultimo question time in Senato, di discutere proposte di merito per affrontare la situazione economica, ho portato oggi alla presidente le proposte di Azione proposte di Azione in materia di energia e industria. Il colloquio è stato cordiale e costruttivo”, fa sapere in una nota.

Il senatore, arrivato con un van dai vetri oscurati, ha prima provato a ‘depistare’ i cronisti che lo hanno intercettato ma poi è stato visto varcare l’ingresso retrostante.

Proprio mercoledì scorso, in occasione del premier time a palazzo Madama, Calenda aveva esortato Giorgia Meloni ad aprire un tavolo con le opposizioni per dialogare sulle varie emergenze che il Paese ha davanti, a cominciare da quella energetica e la presidente del Consiglio gli aveva risposto che le sue porte sono sempre “aperte” quando ci si vuole confrontare sul merito.