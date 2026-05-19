Hyundai, esseri umani e robot collaborano in armonia nella sede centrale di Seoul

ROMA (ITALPRESS) – Hyundai Motor Group continua a sviluppare la propria visione di collaborazione tra esseri umani e robot. All’interno degli Yangjae Headquarters di Seoul, la sede centrale recentemente rinnovata, robot specializzati operano quotidianamente al fianco dei dipendenti dando forma a un nuovo modello di ambiente di lavoro integrato intelligente e altamente tecnologico negli spazi comuni della struttura – estesi quanto cinque campi da calcio. Un robot dalle linee eleganti si muove attraverso la hall, estendendo il proprio braccio per innaffiare una pianta con precisione millimetrica. Un altro robot attraversa il piano affollato per consegnare un caffè direttamente a un dipendente, utilizzando la tecnologia di riconoscimento facciale per verificare l’identità del destinatario. Di notte, un robot quadrupede pattuglia silenziosamente i corridoi, contribuendo alla sicurezza dell’edificio. Questa scena, raccontata nel video disponibile sui canali ufficiali del Gruppo, è oggi parte della quotidianità dei dipendenti dei cinque piani ristrutturati, ripensati come un vero e proprio laboratorio vivente dedicato al futuro dell’interazione uomo-robot. La ristrutturazione, sviluppata attorno ai temi della “connessione” e della “collaborazione”, trasforma lo spazio di Yangjae in un ambiente dinamico dove la tecnologia e gli esseri umani coesistono, interagendo in modo naturale. “Consentire a persone e robot di condividere lo stesso spazio senza soluzione di continuità, come parte naturale della vita quotidiana: questo è il valore che ci siamo prefissati di realizzare attraverso le nostre tecnologie robotiche. Partendo da quanto abbiamo realizzato a Yangjae, continueremo ad ampliare gli ambienti in cui i robot rendono la vita quotidiana più confortevole per le persone che li frequentano” – Minwoo Park, Presidente e Responsabile della Divisione AVP di Hyundai Motor Group.

Fin dall’inizio del progetto, l’obiettivo era creare un ambiente realmente “robot-friendly”. Questo ha richiesto non solo l’introduzione di nuove tecnologie, ma anche una riprogettazione dello spazio fisico. Una “Robot Station” dedicata, posizionata al primo piano, funge da hub centrale per la ricarica, mentre un ascensore è stato destinato esclusivamente all’utilizzo da parte dei robot, consentendo loro di spostarsi autonomamente tra i piani senza interferire con le attività dei dipendenti. Altrettanto centrale è l’infrastruttura tecnologica che supporta questo ecosistema. La soluzione di riconoscimento facciale “Facey” di Hyundai Motor Group è integrata in tutto l’edificio, consentendo ai collaboratori di accedere alle aree e utilizzare i servizi – inclusa la ricezione delle consegne di caffè – senza badge fisici o autenticazioni separate. Dietro le quinte, il sistema di controllo integrato “NARCHON” coordina l’intera flotta robotica. Attraverso un’applicazione web, i responsabili possono monitorare in tempo reale stato operativo, posizione, livello della batteria e programmazione di ciascun robot, assicurando un funzionamento efficiente e armonizzato.

– Foto ufficio stampa Hyundai Italia –

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