Carburanti, prezzi ancora in rialzo, Salvini: venerdì proroga taglio accise

Roma, 19 mag. (askanews) – “Dovremo prorogare sicuramente” il taglio delle accise, anche se “per le migliaia di autotrasportatori questo taglio è sostanzialmente irrilevante”.

Così il vicepremier e ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, a Rtl 102.5 aggiungendo che “venerdì abbiamo una riunione con tutte le sigle dell’autotrasporto per ravvivare un credito d’imposta e trovare alcune centinaia di milioni di euro per coprire dei bilanci che altrimenti sono in perdita”.

Salvini ha ricordato che “gli autotrasportatori hanno convocato uno sciopero nazionale per tutta la settimana prossima e hanno ragione. Non sono come quelli di ieri dell’Usb che hanno convocato lo sciopero nelle ferrovie e nella scuola, peraltro con adesione scarsissima, per solidarietà alla flottiglia palestinese. Per carità, ognuno sciopera per quello che vuole, però i camionisti hanno ragione. Dobbiamo poterli aiutare perché fermare per una settimana i camion vuol dire avere i negozi vuoti e l’Italia nel caos. E mi stupisce che a Bruxelles qualcuno non si renda conto della situazione. La cosa assurda è che dicono ‘è vero: la situazione è grave, ma siccome non è ancora gravissima aspettate a intervenire’. Follia, come il medico che si vede arrivare il malato in pronto soccorso e dice ‘è grave, ma siccome non è ancora gravissimo o moribondo non intubiamolo'”.

Nel frattempo continua a salire il prezzo della benzina, riprende a salire, dopo quaranta giorni di calo, il prezzo del gasolio. A spingere sono i mercati petroliferi internazionali, con le quotazioni dei prodotti raffinati che tra ieri e venerdì hanno messo a segno due forti rialzi. Il prezzo medio nazionale della benzina è al livello più alto dal 7 ottobre 2023. Con l’accisa “piena” che, a legislazione corrente, rientrerà in vigore sabato prossimo 23 maggio, la benzina sarebbe oggi a 2,012 euro/litro, il gasolio a 2,222 euro/litro.

Questa mattina, secondo la consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, la benzina self service sulla rete stradale è a 1,951 euro/litro (+8 millesimi rispetto a ieri), gasolio a 1,978 euro/litro (+1). Il Gpl è a 0,807 euro/litro (-1), il metano a 1,564 euro/kg (invariato). In autostrada, la benzina self è a 2,032 euro (+9), il diesel a 2,067 euro (+3), il Gpl a 0,915 euro (invariato) e il metano a 1,588 euro (invariato).

Stando ai dati di Staffetta Quotidiana, Eni e Ip hanno aumentato di due centesimi al litro i prezzi consigliati di benzina e gasolio. Per Tamoil si registra un rialzo di due centesimi sulla benzina e un ribasso di uno sul gasolio.