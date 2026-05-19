Energia, Pichetto: rinnovabili al 41% della domanda, record fotovoltaico

Roma, 19 mag. (askanews) – “La presentazione del report annuale IREX è certamente un momento di riferimento per gli operatori del settore. Lo è ancor più oggi in un momento complesso come quello che stiamo vivendo. Le tensioni internazionali e i loro riflessi sui mercati energetici impongono due grandi filoni di risposta, quella immediata per contenere per contenere i costi per le famiglie e per le imprese, e e e una prospettiva che guardi ai nostri obiettivi invece di Pniec (Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima ndr)”. Così il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin, intervendo con un video messaggio alla presentazione del Rapporto IREX 2026 presso l’Auditorium Gse.

“In questi anni – ha proseguito – abbiamo lavorato con con coerenza con il nostro disegno energetico per creare le migliori condizioni per uno sviluppo delle dell’energia prodotta da rinnovabili. Nel 2025 le rinnovabili hanno coperto il 41% della della nostra domanda, con con un record annuale di produzione fotovoltaica. Abbiamo lavorato per un sistema più più semplice che che potesse creare quel le migliori condizioni nel settore. Tra i tanti gli gli strumenti attivati, penso all’Energy Release, alle comunità energetiche, alle diverse aste per per le FER, ai bandi per l’innovazione, e penso anche a norme come come quella dell’ultimo decreto cosiddetto bollette che interviene sul fenomeno della saturazione virtuale della rete. Altrettanto importante c’è da ricordare che il il lavoro sulle reti, sul loro sviluppo e resilienza, così come è necessario sviluppare gli accumuli che diano quindi solidità e piena tenuta al sistema delle rinnovabili, da fonte fotovoltaica ed eolica. Guardiamo con fiducia a questo percorso, ma resta, e e almeno io credo, molta strada da fare”.