Filippo Ganna domina la cronometro, sua la decima tappa del Giro d’Italia

MASSA (ITALPRESS) – Filippo Ganna domina nella cronometro del Giro d’Italia 2026, la Massa-Viareggio di 42 chilometri. Lo specialista della Netcompany Ineos ha chiuso la propria prova con 45’53”, un tempo praticamente impossibile da replicare per tutto il gruppo. Secondo l’olandese e suo compagno di squadra Thymen Arensman a 1’54”, terza posizione per il francese Remi Cavagna (Groupama-FDJ United) a 1’59”. A sorridere è anche Jonas Vingegaard, 13esimo con un ritardo di 3′ dall’azzurro: il danese della Visma è a ora a 27″ in classifica generale dal portoghese Afonso Eulalio (Bahrain-Victorius), che rimane comunque in maglia rosa. La prova contro il tempo ha rispettato i pronostici della vigilia, è stato Ganna a dominare sin dal primo intertempo: sul traguardo di Massa l’azzurro è transitato col miglior tempo, soltanto Arensman, unico uomo di classifica, è riuscito a rimanere a contattato col compagno di squadra. Vingegaard, nonostante qualche difficoltà nel finale, è riuscito a guadagnare su tutti i diretti concorrenti.

Male invece Felix Gall, che ha accusato circa 30″ dal danese. L’austriaco della Decathlon è crollato col passare dei chilometri, il capitano della Visma ha invece recuperato circa 2 minuti su Eulalio, ma il portoghese è riuscito a difendere il primato per 27″. Giulio Pellizzari (Red Bull-Bora-Hansgrohe) ha cercato di perdere meno tempo possibile dopo il malessere accusato domenica, nella generale ha perso 18″ dallo stesso Vingegaard. Domani l’undicesima tappa, la Porcari (Paper District)-Chiavari di 195 chilometri, una frazione collinare in cui i fuggitivi potrebbero tentare l’affondo da lontano.

“Oggi siamo andati forte, così come Arensman, sono veramente soddisfatto. Come lavoro di squadra abbiamo lavorato davvero bene, abbiamo ancora qualche asso nella manica, vedremo se nel finale di stagione riuscirò a rosicchiare qualcosa agli avversari”, ha detto Ganna a Rai Sport. “È stata una giornata intensa, 45 minuti non sono facili da gestire per la testa. Dalla macchina mi incitavano e mi davano i consigli giusti, abbiamo gestito bene lo sforzo”, ha aggiunto l’azzurro della Netcompany Ineos.

ORDINE D’ARRIVO

1. Filippo Ganna ITA (Netcompany INEOS) in 45’53”

2. Thymen Arensman NED (Netcompany INEOS) a 1’54”

3. Remi Cavagna FRA (Groupama-FDJ) a 1’59”

4. Sjoerd Bax NED a 2’04”

5. Derek Gee CAN a 2’16”

6. Max Walscheid GER a 2’17”

7. Johan Price-Pejtersen DEN a 2’29”

8. Mikkel Bjerg DEN a 2’33”

9. Lorenzo Milesi ITA a 2’40”

10. Niklas Larsen DEN a 2’42”

LE CLASSIFICHE AGGIORNATE

CLASSIFICA GENERALE (MAGLIA ROSA)

1. Afonso Eulalio POR (Bahrain-Victorious) in 39h40’34”

2. Jonas Vingegaard DEN (Visma|Lease a Bike) a 27″

3. Thymen Arensman NED (Netcompany INEOS) a 1’57”

4. Felix Gall AUT a 2’24”

5. Ben O’Connor AUS a 2’48”

6. Jai Hindley AUS a 3’06”

7. Michael Storer AUS a 3’28”

8. Derek Gee CAN a 3’34”

9. Giulio Pellizzari ITA a 3’36”

10. Markel Beloki ESP a 4’16”

CLASSIFICA A PUNTI (MAGLIA CICLAMINO)

1. Paul Magnier FRA (Soudal Quick-Step) 130 punti

2. Jhonatan Narvaez ECU (UAE Team Emirates-XRG) 86

3. Jonathan Milan ITA (Lidl-Trek) 76

CLASSIFICA MIGLIOR SCALATORE (MAGLIA AZZURRA)

1. Jonas Vingegaard DEN (Visma|Lease a Bike) 111 punti

2. Diego Pablo Sevilla ESP (Polti VisitMalta) 60

3. Felix Gall AUT (Decathlon CMA CGM) 48

CLASSIFICA GIOVANI (MAGLIA BIANCA)

1. Afonso Eulalio POR (Bahrain-Victorious) in 39h40’34”

2. Giulio Pellizzari ITA (Red Bull-BORA) a 3’36”

3. Markel Beloki ESP (EF Education) a 4’16”

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).