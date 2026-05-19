Ravetto da Lega a Futuro Nazionale, Vannacci: darà contributo importante

Milano, 19 mag. (askanews) – Laura Ravetto, una lunga militanza politica alle spalle prima nel Pdl, poi in Forza Italia e infine nella Lega, lascia il partito di Matteo Salvini ed entra in Futuro Nazionale di Roberto Vannacci.

Soddisfatto l’eurodeputato: “Accolgo con grande piacere Laura Ravetto all’interno di Futuro Nazionale. Si tratta di una personalità politica di consolidata esperienza, con cinque legislature in Parlamento e ruoli di rilievo ricoperti nel corso della sua attività istituzionale, fra cui quello di sottosegretario ai rapporti col Parlamento nel 2010 e responsabile del dipartimento immigrazione di Forza Italia nel 2019. Sono certo – dice Vannacci – che potrà offrire un contributo importante alla crescita e all’evoluzione di Futuro Nazionale”.

La formalizzazione dell’ingresso e le dichiarazioni ufficiali, si fa sapere, avverranno giovedì a Salsomaggiore Terme, in occasione dell’evento ‘Guerra e Pace’, in programma alle ore 21.