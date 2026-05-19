Tiziano Ferro svela la tracklist di “Sono un grande (Deluxe)”

Milano, 19 mag. (askanews) – A pochi giorni dall’uscita prevista per venerdì 22 maggio in digitale e per venerdì 29 maggio inversione CD in tutti i negozi oltre che in formato CD con poster e CD con poster autografato in esclusiva per Sugar Music, Tiziano Ferro svela la tracklist completa di “Sono un grande (Deluxe)”, la nuova versione del disco pubblicato lo scorso autunno da Sugar Music.

Oltre a “Superstar” con Giorgia (brano che dopo aver raggiunto la vetta della classifica radio è stabile tra i singoli più programmati dalle radio italiane) e “XXDONO” con Lazza (in radio, video e in digitale) Ferro svela oggi tutta la tracklist completa che trova per la prima volta accanto a Tiziano Ferro artisti come Ditonellapiaga e Ariete e per la seconda volta Shiva.

Questa la tracklist completa:

1- “Superstar” feat Giorgia

2- “Felici a metà” feat Shiva

3- “XXDONO” feat Lazza

4- “XXVERSO” feat DITONELLAPIAGA

5- “Ti sognai” feat Ariete

6- “Unico”

7- “A Napoli”

8- “Sono Un Grande”

9- “Fingo&Spingo”

10- “Cuore Rotto”

11- “Milite Ignoto”

12- “Ti Sognai”

13- “Gioia”

14- “Quello Che Si Voleva”

15- “L’Amore è Re”

16- “1-2-3”

17- “Le Piace”

18- “Meritiamo Di Più”

19- “Tra le mani un cuore”

Manca sempre meno al ritorno sul palco di Tiziano Ferro che il prossimo 30 maggio darà il via al suo nuovo tour “Stadi 26” che lo vedrà esibirsi in 12 date negli stadi delle principali città italiane. Il tour, prodotto e organizzato da Live Nation, ha già venduto 400 mila biglietti (per info Libraesva ESG ha rilevato un possibile tentativo di phishing da “voodoocomm.voxmail.it” www.livenation.it).