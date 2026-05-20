Abi, Venesio: Patuelli candidato unico per un ultimo mandato

Milano, 20 mag. (askanews) – Antonio Patuelli è stato indicato all’unanimità dal Comitato esecutivo dell’Abi come candidato unico alla presidenza dell’associazione per il prossimo biennio. Lo ha detto Camillo Venesio, vicepresidente dell’Abi, al termine della riunione del Comitato esecutivo a Milano, parlando di “una grande prova di unità del mondo bancario italiano”.

Venesio ha spiegato di avere svolto nei mesi scorsi 28 colloqui con tutti gli esponenti del settore, dai grandi gruppi alle banche medie, dal credito cooperativo alle casse di risparmio, dalle popolari alle banche private ed estere. “Siamo arrivati unanimi a questa indicazione”, ha sottolineato.

Nel corso del Comitato sono intervenuti, tra gli altri, rappresentanti di Intesa Sanpaolo, Unicredit, Banco Bpm, Bnp Paribas, Bper, Mps, Crédit Agricole, Credem e delle principali associazioni di categoria. Tutti, ha riferito Venesio, hanno espresso “estrema positività e gratitudine” a Patuelli per il ruolo svolto nella rappresentanza “dei legittimi interessi delle banche”.

Patuelli, ha aggiunto Venesio, ha chiesto espressamente che quello indicato sia il suo ultimo mandato. Per questo il Comitato ha deciso di avviare un percorso di modifiche statutarie per ampliare la platea di coloro che possono entrare nel Comitato esecutivo e, di conseguenza, essere candidati alla presidenza dell’Abi.

La revisione punta a includere anche più figure apicali dei grandi gruppi, come presidenti e vicepresidenti delle principali controllate, e ad allungare da due a tre anni la durata dei mandati degli organi associativi, compresi presidente, consiglio e Comitato esecutivo.