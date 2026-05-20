Campioni del Mondo-Italia Loves Unesco all’Arena Verona il 5 giugno

Milano, 20 mag. (askanews) – Un tesoro unico, impareggiabile. Con 61 Patrimoni dell’Umanità l’Italia si conferma custode di una ricchezza culturale senza paragoni e il Paese con il maggior numero di siti riconosciuti al mondo, a cui si aggiungono i più recenti assegnati nel 2023 all’ Arte del canto lirico e nel 2025 alla Cucina italiana, prima al mondo.

Ma uno sguardo è già rivolto al futuro, con il lancio Unesco della canzone napoletana classica.

L’Arena di Verona ospiterà una grande festa nazionale e questo primato mondiale, Venerdì 5 giugno, diretta Rai 1 in mondovisione, con la conduzione di Milly Carlucci.

Campioni del Mondo – Italia loves Unesco sarà uno spettacolo senza precedenti in cui eccezionalmente l’Arena di Verona verrà allestita con due set grandiosi dedicati all’Opera e alla Cucina italiana: o l’Anfiteatro in cui si terrà un grande spettacolo lirico, con i quadri più significativi e celebri delle grandi Opere interpretati da stelle della lirica, accompagnate dall’Orchestra e dal Coro dell’Arena, scenografie e costumi magnificenti e l’impiego di cinquecento artisti tra musicisti, mimi, danzatori e figuranti;

o Piazza Bra che sarà protagonista di un grande tributo alla Cucina italiana; verranno rappresentate in diretta, attraverso azioni sceniche spettacolari raccontate da Paolo Belli, tutte le fasi di preparazione di una grande cena popolare “sotto le stelle”, con mille persone.

Per l’evento arriveranno grandi artisti d’opera insieme a star del pop e rock: dopo le prime conferme di Plácido Domingo e Vittorio Grigolo e la partecipazione straordinaria della Sacerdotessa del rock Patti Smith, grande appassionata dell’Opera italiana, che si esibirà in una versione sinfonica della sua hit mondiale “Because the night”, scritta con Bruce Springsteen, arrivano quelle di Massimo Ranieri, Gigi d’Alessio, Serena Rossi e Sal Da Vinci.

Con loro entreremo in un meraviglioso racconto sul valore storico e culturale della canzone napoletana, che partirà dal Teatro Filarmonico di Verona, sede delle recenti cerimonie olimpiche e paralimpiche e della più antica accademia musicale europea, e continuerà sul palco dell’Arena: saranno questi quattro grandi artisti, con la canzone napoletana nell’anima, gli ambasciatori che accompagneranno il lancio della candidatura ufficiale a Patrimonio dell’Umanità.

Una grande festa che, dopo le celebrazioni di due anni fa per l’iscrizione del Canto lirico italiano nel Registro dei patrimoni immateriali dell’Umanità, porterà a Verona 100 delegati Unesco da tutto il mondo.

L’evento è realizzato da Fondazione Arena di Verona, con il contributo del Ministero della Cultura e in collaborazione con: Ministero dell’Agricoltura, Ministero del Turismo, Ministero degli Affari Esteri e Ministero dello Sport.

La ripresa televisiva dell’evento è realizzata da Rai Cultura.