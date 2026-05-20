Energia, Schlein: governo rimuova ostacoli per comunità energetiche

Roma, 20 mag. (askanews) – “Noi chiediamo al governo di semplificare, snellire, abbattere, rimuovere gli ostacoli, ecco, appunto, allo sviluppo pieno delle comunità energetiche in Italia”. Così la segretaria del Pd, Elly Schlein, intervenendo alla manifestazione delle comunità energetiche davanti alla sede del Gestore dei servizi energetici. “Bisogna smetterla di ostacolare le comunità energetiche che possono contribuire a due obiettivi molto importanti: uno è quello di aumentare la produzione rinnovabile e quindi anche di abbassare le bollette, e ce n’è molto bisogno, visto che siamo purtroppo così dipendenti dalle fonti fossili e cittadini e imprese lo contano ogni giorno nelle bollette così alte. L’altro obiettivo ugualmente importante perà è migliorare l’aria che respiriamo, perché chiaramente vuol dire ridurre le emissioni”.”Le comunità energetiche rinnovabili e solidali poi hanno la particolarità di reinvestire quello che ottengono con questi risparmi in progetti sociali. La transizione energetica è una questione democratica e quindi serve puntare in questa direzione. Abbiamo insistito l’ultima volta che eravamo qui davanti al Gse perché il governo ha tardato molto nell’approvare decreti attuativi che potessero dare via allo sviluppo delle Cer e ci sono purtroppo ancora troppi ritardi. Le persone che ogni giorno nei territori fanno partire, cercano di fare partire queste comunità, lamentano la lentezza burocratica: serve semplificare, serve più personale, risorse, serve un tavolo di confronto permanente con il coordinamento delle comunità energetiche per andare tutti nella stessa direzione, che è una direzione che fa bene all’Italia”, ha aggiunto.