Flotilla, Conte: stracciare ogni accordo con governo criminale di Netanyahu

Roma, 20 mag. (askanews) – “Questo è il ministro israeliano Ben Gvir che umilia e vessa gli attivisti della Flotilla, dopo un arresto illegale eseguito a mano armata in acque internazionali in cui è stato coinvolto anche il deputato del M5S Dario Carotenuto, anche lui imbarcato per portare aiuti umanitari e solidarietà alla popolazione di Gaza”. Lo ha scritto sui suoi canali social il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, rilanciando le immagini del violento trattamento al quale sono stati sottoposti in Israele gli attivisti italiani della Flotilla sequestrati in acque internazionali dalle forze armate israeliane.

“Le chiacchiere del nostro Governo e dell’Europa stanno a zero – ha aggiunto l’ex premier – se, a fronte del genocidio e di una lista enorme di atti illegali, non si straccia ogni accordo con il governo criminale di Netanyahu e non si impongono sanzioni contro chi ha calpestato anche l’ultimo briciolo di diritto internazionale e di umanità”.