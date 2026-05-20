Italia-India, Mattarella: vogliamo intensificare collaborazione

Roma, 20 mag. (askanews) – “La sua presenza in Italia è un onore per l’Italia e manifesta la comune volontà di intensificare in ampia misura, al massimo possibile, la nostra collaborazione”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, incontrando al Quirinale il Primo ministro indiano Narendra Modi.

“So che ha incontrato una rappresentanza della comunità indiana in Italia. Desidero dirle che è una comunità molto apprezzata, che opera in maniera dinamica, attiva, laboriosamente, contribuendo alla vita del nostro Paese”, ha aggiunto il capo dello Stato.