Italia-India, Meloni riceve Modi a Villa Pamphilj

Roma, 20 mag. (askanews) – Il Primo Ministro della Repubblica dell’India, Narendra Modi, e’ arrivato a Villa Doria Pamphilj accolto dalla Presidente del Consiglio dei ministri, Giorgia Meloni. Nella Casina del Bel Respiro e’ previsto un incontro bilaterale allargato alle delegazioni ufficiali. Alle 13 sono previste Dichiarazioni congiunte alla stampa nella Sala degli Stucchi. Al termine si terrà un pranzo di lavoro ufficiale.

Intorno alle 14:40 si svolgerà la Cerimonia di scambio degli accordi. A seguire il Presidente Meloni e il Primo Ministro Modi si recheranno nel Giardino d’Ingresso per la piantumazione di un albero di Gelso nero donato dal Primo Ministro della Repubblica dell’India.

Scambieranno gli accordi per il Governo il Ministro della Difesa, Guido Crosetto; il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso; il Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida; il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin; il Ministro della Cultura, Alessandro Giuli; il Vice Ministro per le Infrastrutture e dei Trasporti, Edoardo Rixi. Presente anche il Comandante Generale della Guardia di Finanza, Gen. C.A. Andrea De Gennaro.