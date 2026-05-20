L. Fontana: mostra su Giovanni Amendola insegnamento per i giovani

Roma, 20 mag. (askanews) – La mostra “Giovanni Amendola: il valore della democrazia”, aperta da oggi a palazzo del Seminario, è “un’occasione per riscoprire e apprezzare la sua personalità attraverso documenti, testimonianze e materiale inèdito dell’archivio privato conservato dalla famiglia”. Lo ha detto il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, nel suo saluto inaugurale.

“Le sezioni dell’allestimento – ha sottolineato – ripercorrono tutta la sua vita e permettono di comprendere fino in fondo il valore del contributo amendoliano alla causa della democrazia. Amendola coltivò fin da giovane una solida formazione attraverso la letteratura, gli studi filosofici, il giornalismo e la frequentazione di ambienti culturali. Questo acceso fervore intellettuale lo porterà a impegnarsi in politica in prima persona”.

“Nella sua analisi sui problemi dell’Italia liberale – ha ricordato il presidente della Camera – associò la crisi del sistema alla perdita dei valori risorgimentali, che a suo giudizio era colpevole di snaturare l’azione di governo. Per questo sostenne l’esigenza di una nuova classe dirigente capace di saldare le aspirazioni e i bisogni della società italiana con gli ideali della democrazia. Era un obiettivo ambizioso, ma la situazione generale appariva ormai compromessa dall’ascesa del fascismo e dalla violenza dello squadrismo. Amendola ravvisò e denunciò fin da subito la natura totalitaria, eversiva e reazionaria del regime mussoliniano. Lo fece quando ancora in pochi avevano compreso il pericolo che incombeva sul Parlamento e sulle libertà statutarie. Guidò con determinazione l’opposizione aventiniana. Lo stesso Matteotti lo riconobbe nel suo celebre discorso pronunciato alla Camera il 30 maggio 1924”.

“Ma Giovanni Amendola – ha proseguito Fontana – non assisterà mai al risveglio democratico italiano dopo il lungo ventennio di dittatura fascista. Morirà nel 1926 per le gravi conseguenze dell’ennesima aggressione squadrista. La camicia insanguinata che indossava nel giorno in cui fu aggredito è qui esposta. È una testimonianza concreta della brutalità di una delle stagioni più buie della nostra storia. Questa mostra non ambisce dunque a riportare al centro del dibattito pubblico soltanto l’esempio di un illustre statista. Vuole far riflettere su quanti hanno sacrificato la propria vita per garantire al nostro Paese un futuro di uguaglianza e di libertà. È grazie al coraggio di uomini come Giovanni Amendola se tutti noi oggi possiamo vivere in una società civile e democratica”.

“Mi auguro che questo insegnamento giunga soprattutto ai giovani. La libertà democratica non è mai un’eredità definitiva. Ogni generazione – ha concluso – è chiamata a custodirla”.