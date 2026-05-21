Flotilla, Carotenuto (M5s): mi hanno messo in una panic room e malmenato

Roma, 21 mag. (askanews) – “Siamo stati sequestrati in acque internazionali, a 200 miglia nautiche da Gaza, mentre andavamo a Port Said per una tempesta in arrivo. Mi trovavo su una nave turca, sono stato sequestrato, bendato, costretto a una posizione orribile. Poi mi hanno trasferito in una nave prigione, mi hanno malmenato, spogliato e bagnato, ci hanno tolto le scarpe per farci passare la notte al freddo. Prima di portarci sul ponte, ci hanno fatto attraversare una ‘panic room’ dove siamo stati malmenati. Alcuni sono stati prima bagnati e poi colpiti con il teaser”. Lo ha raccontato, appena atterrato a Fiumicino, il deputato M5s, Dario Carotenuto, che si trovava a bordo di un’imbarcazione della Flotilla diretta a Gaza, bloccata dalla marina israeliana.

“C’era un ragazzo tedesco che aveva decine di segni sulla schiena fatti con la punta del mitra e poi addirittura gli hanno anche sparato con proiettile di gomma”, ha aggiunto Carotenuto ai microfoni di Rainews 24.