Rissa al Barbera, la replica del Palermo. Lega B: «Valuteremo eventuali sanzioni»

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Nella replica il Palermo accusa la famiglia Polito per la rissa al Barbera. la Lega B stigmatizza i disordini e valuta sanzioni.

PALERMO – Non si placano le polemiche all’indomani del match tra Palermo e Catanzaro, valido per l’accesso alla finale play-off di Serie B. A tenere banco non è il verdetto del campo, ma la violenta rissa scoppiata nella tribuna autorità dello stadio Renzo Barbera verso la fine del primo tempo, che ha visto il coinvolgimento diverse persone. Tra i protagonisti dello scontro figurano il direttore sportivo del Catanzaro, Ciro Polito, e alcuni suoi familiari.

Il bilancio parla di alcuni contusi che hanno avuto bisogno di cure mediche per ferite fortunatamente lievi. Tra i feriti si registrano Vincenzo Polito (figlio del ds e calciatore dell’Hamrun Spartans di Malta), uno steward del Palermo, una tifosa colpita accidentalmente e il giocatore del Catanzaro Gonçalo Esteves, anche lui rimasto coinvolto in maniera casuale. Rimasti illesi ma sotto shock i genitori del tecnico dei calabresi, Alberto Aquilani, che si trovavano a pochi metri dal caos e hanno abbandonato il settore.

LA RICOSTRUZIONE DEI VIDEO E LE INDAGINI DELLA DIGOS

La Digos ha avviato un’indagine approfondita acquisendo sia le immagini delle telecamere di sicurezza dello stadio, sia i numerosi filmati girati dai presenti e diffusi sul web per fare piena luce sui motivi che hanno scatenato la violenza. Secondo le prime testimonianze, gli animi sembra fossero tesi già a inizio partita a causa delle proteste della famiglia Polito contro il personale di sicurezza. Sembrerebbe queste esser state scatenate dopo il rifiuto di far entrare nel settore alcuni soggetti non in distinta tra gli accrediti consentiti al Catanzaro.

I video in circolazione mostrerebbero la dinamica dell’accaduto. Con il Palermo in vantaggio per 1-0, Vincenzo Polito discute animatamente con un tifoso alla sua sinistra. Dopo essere stato invitato a sedersi dal padre, viene toccato sulla spalla da un uomo posizionato poco più dietro che lo invitava alla calma. A quel punto il giovane scatta in piedi arrampicandosi sui seggiolini per colpirlo. Ne nasce un parapiglia in cui intervengono i tifosi rosanero in difesa dell’aggredito, mentre il ds Polito e la moglie cercano di trattenere il figlio. Nonostante l’intervento iniziale di steward e Digos, Vincenzo Polito si scaglia nuovamente contro gli addetti alla sicurezza. Durante l’allontanamento dalla tribuna, il giovane viene infine colpito con due pugni da un sostenitore del Palermo riuscito a scavalcare dal settore inferiore.

RISSA AL BARBERA LA DURA REPLICA DEL PALERMO: “SCENARIO DEPLOREVOLE”

Il Palermo Fc ha espresso in un comunicato ufficiale il proprio profondo sdegno, rispedendo al mittente i tentativi di mistificare la realtà da parte di chi non era presente allo stadio. “Uno scenario deplorevole, prima provocato e poi innescato da ingiustificabili condotte di membri della famiglia del direttore sportivo Polito, ampiamente documentato da numerose testimonianze video. Le aggressioni in tribuna, unite agli atti di vandalismo registrati negli spogliatoi e nelle aree tecniche dello stadio, sono fatti che a Palermo non sono mai accaduti.”

RISSA AL BARBERA OLTRE LA REPLICA PALERMO POSSIBILI PROVVEDIMENTI DELLA LEGA B E DEL GIUDICE SPORTIVO

Anche i vertici del calcio si sono mossi. La Lega di Serie B ha stigmatizzato gli “episodi di intolleranza e tensione”, richiamando tutte le componenti ad atteggiamenti più responsabili. I disordini sono proseguiti anche a fine gara con il lancio di un petardo. Il Giudice Sportivo ha così disposto un supplemento di istruttoria, riservandosi di applicare sanzioni nei confronti di tutti i tesserati che risulteranno coinvolti nei fatti del Barbera.