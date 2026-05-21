Flotilla, Schlein: Meloni passi dalle parole ai fatti concreti

Roma, 20 mag. (askanews) – “I crimini di Netanyahu e del suo governo di estremisti devono finire, il governo italiano passi dalle parole ai fatti e tolga il veto che impedisce all’Unione europea di sospendere l’accordo di cooperazione con Israele”. Lo ha detto la segretaria Pd Elly Schlein a margine di una iniziativa elettorale ad Avellino.

Ha aggiunto la leader Pd: “Le immagini che abbiamo visto oggi del trattamento inumano e delle violenze subite dagli attivisti della flottiglia sono inaccettabili. Servono fatti concreti per mettere fine a queste violazioni ripetute e costanti del diritto internazionale e dei più basilari diritti umani”.