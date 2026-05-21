Intelligenza di guida automatizzata, al via la partnership tra Stellantis e Wayve

AMSTERDAM (PAESI BASSI) (ITALPRESS) – Stellantis e Wayve hanno annunciato di aver stipulato una partnership tecnologica strategica in base alla quale Stellantis prevede di integrare Wayve AI Driver – l’intelligenza di guida automatizzata di Wayve – nella piattaforma STLA AutoDrive, consentendo la guida a mani libere supervisionata di livello 2++ in ambienti urbani e autostradali.

“La collaborazione segna un significativo passo avanti nella strategia di Stellantis per fornire ai clienti sistemi di assistenza alla guida avanzati intuitivi, sicuri e particolarmente naturali, costruendo al contempo una base flessibile che può evolvere verso livelli più avanzati di automazione nel tempo – si legge in una nota -. L’accordo si basa sul recente investimento strategico di Stellantis in Wayve e segna la prossima fase di collaborazione tra le aziende, combinando l’intelligenza artificiale end-to-end di Wayve con la piattaforma avanzata STLA AutoDrive di Stellantis, la sua compentenza ingegneristica e la sua scala di produzione industriale”.

L’obiettivo iniziale della partnership è la guida automatizzata supervisionata porta a porta a mani libere (Livello 2++), disponibile sia su percorsi autostradali, sia in ambienti urbani. La piattaforma STLA AutoDrive è progettata per supportare l’evoluzione verso funzionalità di guida automatizzata più avanzate, in linea con l’evoluzione normativa e le aspettative dei clienti.

La prima integrazione su veicolo è prevista in Nord America nel 2028. “In Stellantis ci concentriamo sulla tecnologia che trasforma radicalmente il modo in cui i nostri clienti interagiscono con i loro veicoli”, ha dichiarato Ned Curic, Chief Engineering and Technology Officer.

“La combinazione della nostra piattaforma STLA AutoDrive con l’innovativo approccio AI-first di Wayve crea un’esperienza di guida a mani libere davvero intuitiva e piacevole. Questa collaborazione è una testimonianza di come le giuste partnership ci consentano di scalare la tecnologia avanzata a livello globale, mantenendo al contempo sicurezza e esperienza cliente al centro”. “Questo accordo segna un importante passo avanti per Wayve e Stellantis nello sviluppare e scalare insieme la nostra tecnologia”, ha affermato Alex Kendall, cofondatore e CEO di Wayve. “I nostri team hanno già dimostrato quanto velocemente Wayve AI Driver possa essere integrato nelle piattaforme dei veicoli di Stellantis, realizzando un prototipo in meno di 2 mesi. Combinando l’intelligenza artificiale di Wayve con l’esperienza ingegneristica, la capacità industriale e la presenza globale di Stellantis, stiamo accelerando la nostra missione di portare l’autonomia a qualsiasi veicolo, ovunque”.

“STLA AutoDrive fornisce una base comune e scalabile per l’implementazione dell’assistenza alla guida avanzata nel portafoglio di marchi iconici di Stellantis. A complemento di questa base, l’approccio AI end-to-end di Wayve è progettato per adattarsi a diverse aree geografiche e tipologie di veicolo, consentendo una progressiva implementazione in più mercati nel tempo. Questo approccio consente uno sviluppo più rapido, il miglioramento continuo attraverso i dati del mondo reale e una scalabilità efficiente, contribuendo a offrire sistemi di assistenza alla guida avanzati a milioni di clienti – prosegue Stellantis -. La tecnologia AI di Wayve, integrata nella piattaforma STLA AutoDrive, è progettata per offrire un comportamento di guida simile a quello umano che può migliorare continuamente attraverso l’apprendimento dall’esperienza del mondo reale. Questa tecnologia supporta un’assistenza alla guida più sicura, più naturale e più intuitiva, in linea con il modo in cui i clienti guidano e si muovono effettivamente nei loro contesti quotidiani. Lo sviluppo iniziale sui veicoli Stellantis è già iniziato, dimostrando una rapida integrazione e prestazioni promettenti, confermando la flessibilità dell’implementazione di soluzioni basate sull’intelligenza artificiale su tutta la gamma di prodotti Stellantis”.

-Foto ufficio stampa Stellantis-

(ITALPRESS).