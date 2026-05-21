Sergio Solero nuovo presidente e ad di BMW Italia dal 1° luglio

MILANO (ITALPRESS) – Sergio Solero, 55 anni, coniugato con tre figli, assumerà il prossimo 1° luglio la carica di Presidente e A.D. di BMW Italia S.p.A., prendendo il posto di Massimiliano Di Silvestre che, dopo sette anni alla guida della filiale italiana della Casa di Monaco, ha lasciato l’azienda per affrontare nuovi incarichi professionali.

Laureato in Ingegneria Gestionale al Politecnico di Milano, lavora per il BMW Group da 29 anni e aveva già ricoperto il ruolo di Presidente e Amministratore Delegato di BMW Italia dal 2014 al 2019. In questi ultimi sette anni, Solero ha ricoperto diverse posizioni in Casa madre come Vice President Sales Steering and Marketing Aftersales and Customer Support, poi Vice President Retail Development e recentemente President and CEO BMW Switzerland.

“Nei sette anni in cui ha ricoperto la carica di Presidente e Amministratore Delegato di BMW Italia – ha dichiarato Bernhard Kuhnt, Head of Region Europe di BMW AG – Massimiliano Di Silvestre ha dimostrato una forma di leadership al tempo stesso determinata e profondamente connessa con il mercato, una rara combinazione che ha lasciato un segno duraturo sull’organizzazione e sulle persone che lavorano in azienda. Durante il suo mandato, solo per citare alcune pietre miliari, BMW ha raggiunto per la prima volta nella storia di BMW Italia la posizione Numero uno nel mercato premium (2024), confermata poi nel 2025; BMW Motorrad ha registrato ripetute vendite record e leadership nel segmento premium; l’Italia è stata tra i primi tre mercati a lanciare con successo il modello di agenzia per il brand MINI e ha pienamente implementato il progetto Retail Next di trasformazione della rete dei concessionari. Gli auguriamo ogni successo per il futuro e non vediamo l’ora di continuare il lavoro che ha fatto in questi anni insieme al team di BMW Italia”. “A Sergio Solero – ha poi proseguito Kuhnt – vanno i miei ringraziamenti per l’eccellente lavoro fatto in questi anni sia in Casa madre che come Presidente di BMW Switzerland e un grosso in bocca al lupo per le sfide che lo attendono in Italia. Avrà a disposizione una squadra di grande valore che in questi anni ha dimostrato di poter competere su tutti i fronti per raggiungere risultati di prestigio sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo”.

– foto ufficio stampa BMW Italia –

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