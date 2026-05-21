Incidente stradale a Moliterno, morta una donna

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Perde il controllo dell’auto e finisce fuori strada: si conclude in tragedia l’incidente stradale sulla 103 a Moliterno, morta una donna

Perde il controllo dell’auto, muore una donna. Ancora sangue sulle strade della Basilicata. Stamattina (21 maggio 2026) un grave incidente si è verificato lungo la Strada Statale 103, nel territorio di Moliterno.

A perdere la vita è stata una donna originaria di Sarconi, alla guida di una Fiat Panda.

Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio delle autorità, la conducente avrebbe perso il controllo del veicolo, che è uscito dalla carreggiata. L’impatto è stato estremamente violento, tanto da ridurre l’auto a un ammasso di lamiere. Immediato l’intervento dei soccorsi: sul posto sono giunti i Carabinieri, i Vigili del Fuoco e l’eliambulanza partita dall’ospedale San Carlo di Potenza. Nonostante la rapidità dei soccorsi, per la donna non c’è stato nulla da fare.