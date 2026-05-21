Ue alza stime deficit-Pil (2,9%) e debito-Pil (138,5%) Italia 2026

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Roma, 21 mag. (askanews) – La Commissione europea ha ritoccato al rialzo le previsioni sui rapporti di deficit/Pil e debito/Pil dell’Italia. Nelle sue previsioni economiche autunnali, dopo il 3,1% del Pil segnato dal deficit nel 2025, ora stima una riduzione al 2,9% quest’anno, valore atteso anche per il 2027.
In questo modo il disavanzo si attesterebbe al di sotto della soglia del 3% prevista dal Patto di Stabilità e di crescita, fattore necessario per uscire dalla procedura europea per disavanzo eccessivo.
Per il debito, invece, è atteso un ulteriore aumento al 138,5% del Pil quest’anno e al 139,2% nel 2027, secondo le previsioni economiche premaverili appena diffuse.
Lo scorso autunno la Commissione prevedeva per la Penisola un deficit/Pil al 2,8% quest’anno e al 2,6% il prossimo, con un debito/Pil al 137,9% sul 2026 e una prima limatura al 137,2% il prossimo anno.
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