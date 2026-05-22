Mattarella: sfide sono globali, senza cooperazione non si può avere pace

Milano, 22 mag. (askanews) – “Le grandi sfide sono oggi comuni, si manifestano, pur se in modi diversi sull’intero pianeta e vanno necessariamente affrontate in una logica multilaterale, unendo le forze, che divise, si rivelano inadeguate. Senza valori e obiettivi condivisi, senza cooperazione, senza assunzione di responsabilità da parte di tutti non posso esservi pace, salvaguardia dell’ambiente, benessere”. Lo ha sottolineato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in un video messaggio inviato al convegno “Costruire il futuro: strategia per un’Italia sostenibile”, promosso dall’Alleanza per lo Sviluppo Sostenibile, che si svolge a Montecitorio.