Navi dei veleni, la Cunsky fu demolita in India, anzi no

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Il caso delle navi dei veleni, il nuovo interesse sull’ipotesi dell’affondamento sospetto della Cunsky in acque calabresi oppure della demolizione in India diventano un mistero che infittisce gli interrogativi

NELL’ULTIMO ventennio le clamorose e seguite indagini sulle “navi dei veleni” hanno sostanzialmente avuto una battuta d’arresto allorquando gli accertamenti condotti direttamente dal ministero dell’Ambiente, nel 2009, dimostrarono che il relitto individuato nei fondali a largo di Cetraro, non fosse la Cunsky – come si era creduto inizialmente, nei giorni immediatamente successivi all’avvistamento della nave affondata – ma un piroscafo colato a picco durante la Prima guerra mondiale.

A demolire, poi, completamente le dichiarazioni del pentito di ‘ndrangheta Francesco Fonti – che aveva parlato dell’affondamento doloso della Cunsky carica di rifiuti nocivi, avvenuto nel 1993, in un punto antistante la costa cetrarese – arrivò in quello stesso periodo la notizia secondo cui la nave indicata dal pentito fosse stata demolita in India nel 1992. Un anno prima, quindi, del 1993.

Questo è stato il dato che smontò alla radice il racconto di Fonti. Il fatto che quel relitto trovato nel Tirreno cosentino fosse il piroscafo Catania e non la Cunsky non costituiva e non costituisce una smentita del racconto del collaboratore di Giustizia, morto nel 2012. Non si può escludere, infatti, che dopo il piroscafo, pure un’altra imbarcazione sia affondata a largo di Cetraro, magari ancora non avvistata, come migliaia di altri relitti inabissati nei mari e negli oceani e mai più ritrovati.

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NAVI DEI VELENI, CUNSKY DEMOLITA IN INDIA, LA TESI DELLA COMMISSIONE PECORELLA

Ritornando alla demolizione della Cunsky in India, ecco qualche anno dopo, precisamente nel 2013, cosa ha affermato la commissione bicamerale d’inchiesta “sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti”, presieduta dal deputato Gaetano Pecorella. «Su questo specifico aspetto peraltro, risulta alla Commissione – si legge agli atti della bicamerale – che le autorità indiane marittime e portuali dello Stato del Gujarat, per il tramite del Ministero degli affari esteri italiano, interpellate dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere al fine di sapere se la nave Cunski (dopo aver assunto il nome Shainaz) fosse stata demolita in India presso il porto di Alang, hanno riferito che nessun natante con il nome di Shainaz è stato mai demolito presso i cantieri navali del porto di Alang (doc. 1363/1, trasmesso in data 27 settembre 2012)». «Ciò evidentemente – conclude la commissione d’inchiesta – non consente più di attribuire al dato della demolizione di detta nave nel 1992, valore dirimente rispetto all’attendibilità di Fonti».

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Bisogna precisare a tal riguardo, che anche alcuni magistrati, quando nel 2009 arrivò la notizia della Cunsky demolita in India nel 1992, tennero conto di tale elemento per giudicare scarso il grado di attendibilità di Fonti. Elemento però poi messo in dubbio, se non inficiato, dalla commissione bicamerale guidata da Pecorella. Oggi una nuova commissione di inchiesta ha riaperto il caso e speriamo che riesca a sciogliere alcuni nodi della delicatissima vicenda rimasti pendenti.