Alla Corsa Rosa per parlare di sicurezza su strada e innovazione

Chiavari, 23 mag. (askanews) – Ancora una volta Continental è protagonista nel mondo del ciclismo: il brand di pneumatici premium conferma il proprio ruolo di Top Sponsor e Official Tyre del Giro d’Italia, consolidando un sodalizio con RCS Sports & Events.Una partnership importante, come spiega Giorgio Cattaneo, Responsabile Comunicazione di Continental Italia: “Il Giro d’Italia è ormai stabilmente all’interno della nostra strategia di comunicazione. E’ un evento, ovviamente, a livello nazionale, che si porta dietro una quantità incredibile di appassionati e di persone, che vengono a visitare le installazioni, i villaggi e tutto quello che gira intorno alla competizione”.D’altronde, la piattaforma di comunicazione del Giro permette di parlare alla target audience del marchio in questo modo: “Noi crediamo che questo sia un punto di contatto fondamentale con il consumatore finale, soprattutto per parlare della tecnologia legata agli pneumatici, che spesso è un argomento che viene sottovalutato da chi acquista questo prodotto. In realtà lo pneumatico svolge tantissime funzioni, è l’unico elemento di contatto tra la vettura e la strada e la sua tecnologia può migliorare significativamente le performance della vettura” ha aggiunto Cattaneo.La Corsa Rosa è stata anche l’occasione per andare on air con il nuovo spot TV con Vincenzo Nibali, dedicato al tema della convivenza stradale. Il campione di ciclismo si fa portavoce del concetto di “reciprocità” e invita al rispetto dei ciclisti da parte degli automobilisti: “Parliamo appunto di sicurezza, parliamo di tecnologia, parliamo di innovazione e parliamo soprattutto al consumatore in maniera chiara di quali possono essere le differenze che ci sono, in termini di performance, tra un prodotto ad elevata tecnologia come appunto è Continental e un prodotto low cost di quelli che si trovano sul mercato” ha concluso Cattaneo.