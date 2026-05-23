Lavoro, Calderone: sfida sul 2026 è completare ciò che abbiamo iniziato

Roma, 23 mag. (askanews) – La sfida per il 2026 è “completare il lavoro che abbiamo iniziato, restituire un mondo del lavoro più dinamico e, soprattutto, consentire ai professionisti e agli operatori, alle imprese e ai lavoratori di poter avere una capacità e una modalità di interlocuzione con la pubblica amministrazione più semplice”. Lo ha detto il ministro del Lavoro, Marina Calderone, intervenendo al Festival del lavoro.

“Non non venga in mente a nessuno che stiamo facendo interventi spot” sul lavoro e “credo che questo lo possano pensare solo quelli che sono rimasti interdetti di fronte a una scelta fatta dal Governo di valorizzare il salario giusto e non il salario minimo”, ha poi rimarcato.

E il decreto 1 maggio “ha raccolto consenso ampio tra le parti sociali, sia la componente datoriale che quella sindacale, salvo poche eccezioni – ha detto – siamo sulla buona strada. Si è compreso un messaggio importante: unirsi per vincere la sfida importantissima di dare ai nostri giovani delle opportunità”.