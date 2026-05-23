Nba, Oklahoma supera nuovamente San Antonio e si porta avanti 2-1 nella serie

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ROMA (ITALPRESS) – Dopo la sconfitta in casa in gara-1, Oklahoma mette in fila la seconda vittoria e si porta sul 2-1 nella serie contro i San Antonio Spurs, valida per le finali di Western Conference. I Thunder violano il fattore campo e passano 123-108 al Frost Bank Center di San Antonio.
Solita prova consistente di Shai Gilgeous-Alexander, a referto con 26 punti e 12 assist. Contributo decisivo dalla panchina per i campioni in carica: Jared McCain porta 24 punti, Jaylin Williams 18 e Alex Caruso 15.
Sponda Spurs sono 26 i punti per Victor Wembanyama, ma i texani saranno chiamati alla reazione in gara-4 (25 Maggio ore 2.00) per evitare di trovarsi spalle al muro già in gara-5 (27 Maggio ore 2.30).
-Foto IPA Agency-
(ITALPRESS).
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