Nidi Fioriti, a Milano torna Festival su genitorialità e infanzia

Milano, 23 mag. (Askanews) – Sabato 23 e domenica 24 maggio 2026, il Giardino Ventura, a Milano, accoglie la seconda edizione di Nidi Fioriti, festival dedicato all’infanzia e alla genitorialità promosso dall’omonima Fondazione. Un villaggio temporaneo che ospiterà quaranta attività a ingresso gratuito.Martino Cortese, founder e presidente della Fondazione Nidi Fioriti, ci spiega cos’è, perché nasce e qual è la missione della Fondazione dietro a questo progetto: “Un atto di pubblica responsabilità, perché dalla mia esperienza personale sono arrivato a capire che quasi tutti i problemi che abbiamo come società, nascono in quei primi 3-6 anni di vita e, di conseguenza, è un atto di pubblica responsabilità per il semplice fatto che poi sono problemi che diventano i problemi di tutti. Perché l’infanzia è issuta in modo invece molto privato, molto tra le mura di casa e appunto per questi motivi, invece, dovrebbe essere un gesto collettivo, una responsabilità collettiva. Diciamo che, se è vero che per crescere un bambino ci vuole un villaggio, credo che in realtà oggi per crescere un villaggio servano i bambini, o per meglio dire serva rimettere i bambini al centro”. La prima edizione è stata un grande successo e ha coinvolto oltre 4.000 persone. Quest’anno il programma prevede conferenze sui temi della genitorialità.Un secondo momento sarà dedicato al tema di come crescere bambini gentili in un mondo rumoroso, con un dialogo che attraversa la psicologia, la medicina ayurvedica e la cultura della gentilezza. Spazio anche ai laboratori pratici per genitori e futuri genitori. A completare l’esperienza, l’area gioco e la zona per il riposo e l’allattamento e gli spazi salute e prevenzione, in collaborazione con Ospedale Buzzi, Baby Wellness Foundation e Gruppo di Educazione Pediatrica Ostetrica (GEPO).Anna Acquistapace, Program Director e direttrice artistica del Festival, spiega come si tiene insieme un programma così ampio senza perdere il filo: “Il filo conduttore del Festival di Nidi Fioriti non è un filo conduttore tematico, ma è esperienziale. Ogni attività, conferenza, laboratorio che proponiamo deve rispondere a una domanda che ha a che vedere con l’utilità. Mi serve questa cosa nel mio quotidiano di genitore e anche di educatore? La selezione editoriale del Festival, per noi, è fondamentale. Non si invita chiunque abbia qualcosa da dire sull’infanzia, per noi è fondamentale invitare fonti autorevoli, professioniste e professionisti che hanno un punto di vista chiaro e soprattutto utile su queste tematiche”.L’accesso al Festival è gratuito con prenotazione su Eventbrite. Per alcune attività è disponibile biglietto dedicato, sempre gratuito.