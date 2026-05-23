TEF 2026, Bitetti: Rinnovabili e tecnologia

Roma, 23 mag. – Nel corso del Taranto Eco Forum, il sindaco di Taranto Piero Bitetti è intervenuto sul ruolo delle istituzioni locali nella transizione ambientale ed energetica, richiamando la necessità di legare sviluppo, innovazione e tutela dell’ambiente a ricadute concrete per la città e per i cittadini.”È importante avere tavoli tematici di confronto con gli stakeholder del territorio, con realtà imprenditoriali nazionali e internazionali che guardano con attenzione a un modello di sviluppo fondato sulla tecnologia e su una maggiore attenzione all’ambiente. Le energie rinnovabili sono un tema che come amministrazione comunale stiamo sostenendo con forza. Taranto è stata spesso associata, negli ultimi anni, a notizie negative legate all’inquinamento. Noi vogliamo cambiare questa narrazione e puntare su un hub capace di produrre energia pulita, migliorare la qualità dell’aria e dell’acqua e contribuire anche alla riduzione dei costi per famiglie e imprese. L’obiettivo è generare una quantità di energia utile alla città e al Paese”, ha dichiarato Bitetti.