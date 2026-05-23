TEF 2026, Gugliotti: decarbonizzazione e nuova diversificazione

Roma, 23 mag. – Nel corso del Taranto Eco Forum, Gugliotti, dell’Autorità di Sistema Portuale, ha richiamato il ruolo del confronto tra istituzioni, imprese e stakeholder per valutare le ricadute ambientali dei nuovi percorsi di sviluppo legati al porto di Taranto.”Il confronto con gli stakeholder è un punto fermo del nostro programma, perché su Taranto sono in corso iniziative importanti, anche imprenditoriali, che richiedono un approfondimento preventivo sulle ricadute ambientali. Il tema della decarbonizzazione impatta direttamente sulla diversificazione del porto di Taranto, che in passato era legato soprattutto alla grande industria e che oggi guarda a diverse direttrici di sviluppo. Per ciascuna di queste è necessario comprendere bene gli effetti sul territorio. Per questo, insieme agli organizzatori, abbiamo voluto coordinare due tavoli all’interno del TEF come Autorità di Sistema Portuale. Credo si stia andando tutti insieme nella direzione giusta”, ha dichiarato Gugliotti.