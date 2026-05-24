Calcio, serie A 2026-2027 via il 23 agosto

Roma, 24 mag. (askanews) – La stagione calcistica 2026/2027 è già pronta a entrare nel vivo con un calendario ricchissimo tra campionato e coppe europee. La Serie A scatterà nel weekend del 22-23 agosto 2026, con la prima giornata fissata ufficialmente domenica 23 agosto, mentre l’ultima giornata si giocherà il 30 maggio 2027. Venerdì 5 giugno alle 18.30 a Parma, nell’ambito del Festival della serie A è prevista la presentazione del calendario della Serie A 2026-’27 al Teatro Regio

Anche la nuova Champions League prenderà il via a settembre con il format a girone unico confermato. La prima giornata della League Phase è prevista tra il 15 e il 17 settembre 2026, mentre la finale si giocherà sabato 5 giugno 2027 all’Estadio Metropolitano di Madrid, casa dell’Atlético Madrid.

L’Europa League inizierà invece tra il 24 e il 25 settembre 2026. La finale dell’edizione 2026/2027 è in programma il 26 maggio 2027 al Frankfurt Stadium di Francoforte, in Germania.

La Conference League scatterà a ottobre 2026, con la prima giornata della fase campionato prevista il 1° ottobre. L’atto conclusivo si giocherà il 2 giugno 2027 al Besiktas Park di Istanbul, in Turchia.