UNICAL VOICE – The Love Hypothesis arriva sullo schermo

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Dopo il successo di Off Campus, Prime Video punta ancora sui romance nati dai libri. In arrivo la serie tratta da The Love Hypothesis di Ali Hazelwood, la commedia romantica ambientata nel mondo della ricerca che ha conquistato il BookTok.

«Sulla base delle informazioni disponibili e dei dati raccolti finora, la mia ipotesi è che più sto lontana dall’amore, e meglio sto». Nuovo guilty pleasure? I romance ambientati nelle STEM, meglio ancora se il trope principale è il Fake Dating.

Dopo il successo della serie Prime Video, Off Campus, il colosso mondiale della vendita online, ha capito su chi puntare: i lettori. In produzione, infatti, anche la serie TV su Fourth Wing, romantasy ambientato in un’accademia per cavalieri di draghi, scritto da Rebecca Yarros. Oltre a questo, i romance di Ali Hazelwood “usciranno” dalle pagine per arrivare sui nostri schermi.

Hazelwood è una scrittrice e neuroscienziata che scrive sotto pseudonimo. La sua bibliografia, infatti, vanta testi accademici e romance ambientati nelle STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics). Chi più di chi ha vissuto nell’ambiente accademico può raccontarne i retroscena?

THE LOVE HYPOTHESIS E IL TROPE DEL FAKE DATING

La penna di Hazelwood è ironica, divertente ed a tratti irriverente, con personaggi ricchi di sfumature e protagoniste che sbagliano, imparano dai propri errori. Il primo film che vedremo grazie a Prime sarà la trasposizione del romanzo che ha reso Ali Hazelwood famosa: The love hypothesis, pubblicato nel 2021 e rimasto nella lista dei best seller del New York Times per più di 40 settimane.

Il Fake Dating, stesso trope della prima stagione di Off Campus, guida la storia. Olive, una dottoranda di biologia, mente alla sua amica dicendole che sta frequentando una persona. Per avvalorare la sua bugia, in un momento in cui la sua amica avrebbe potuto vederla con qualcuno, bacia improvvisamente un ragazzo che passava vicino al suo laboratorio. Quando si allontana da lui rimane ghiacciata: ha baciato il giovane professore che tutti detestano, Adam Carlsen, ma per fortuna non il SUO professore. Nell’imbarazzo del “post assalto”, lei si spiega ed è lui stesso, sorprendendola, a proporre la finta relazione.

Tra scene imbarazzanti, denunce «ai sensi del Titolo IX», dolci momenti ed amici che, diciamocelo, potrebbero farsi gli affari propri, si scoprirà come a volte l’apparenza inganna e quanto sia sottile il confine tra finzione e realtà.

Libro adatto a chi vuole rilassarsi, leggere con il sorriso e conoscere il mondo STEM dall’interno.