Calcio, Vince la Lazio, stasera si chiude la serie A

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Roma, 24 mag. (askanews) – La Lazio chiude la sua stagione con una vittoria in rimonta contro il Pisa, che certifica anche l’ultimo posto in classifica dei toscani. Sono gli ospiti a passare in vantaggio alla metà del primo tempo con il colpo di testa di Moreo, ma i biancocelesti la ribaltano in due minuti: prima il colpo in buca di Dele-Bashiru, poi arriva lo splendido gol di Pedro (all’ultima in A) per il definitivo 2-1. Oggi la chiusura della serie A:
38ª giornata: Fiorentina-Atalanta 1-1, Bologna-Inter 3-3, Lazio-Pisa 2-1, domenica 24 maggio 15.00 Parma-Sassuolo, 18.00 Napoli-Udinese, 20.45 Cremonese-Como, Lecce-Genoa, Milan-Cagliari, Torino-Juventus, Verona-Roma.
Classifica: Inter 87, Napoli 73, Milan, Roma 70, Como, Juventus 68, Atalanta 59, Bologna 56, Lazio 54, Udinese 50, Sassuolo 49, Torino 44, Parma, Fiorentina 42, Genoa 41, Cagliari 40, Lecce 35, Cremonese 34, Verona 21, Pisa 18 (Inter campione d’Italia, Napoli in Champions. Atalanta in Conference. Retrocesse in B Pisa e Verona).
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