Vela, Burling e Tita: “Abbiamo fatto un lavoro incredibile”

Roma, 24 mag. (askanews) – “È stato davvero fantastico. Credo che loro abbiano fatto un lavoro incredibile, ma già da questa mattina sentivamo che qualcosa stava funzionando. Abbiamo fatto davvero un grande lavoro: siamo partiti spingendo forte sin dall’inizio e poi tutto si è incastrato perfettamente.” Così Ruggero Tita festeggia il successo di Luna Rossa nelle regate preliminari di Cagliari. Soddisfatto anche l’altro timoniere: Peter Burling: “Era la nostra prima regata con questa nuova formazione. All’inizio della settimana abbiamo commesso qualche errore di troppo, ma oggi abbiamo mostrato davvero quello che sappiamo fare. Vincere il primo evento per Luna Rossa è qualcosa di speciale. Tutto il team ha lavorato in maniera incredibile: Marco e gli altri ci hanno spinto continuamente in allenamento, rendendoci la vita difficile e alzando il livello di tutti. È davvero bellissimo.” Luna Rossa ha percepito tutto il calore della città e degli spettatori, entusiasti per lo spettacolo che hanno regalato: “Sì, assolutamente – aggiunge Tita – È fantastico essere qui, è fantastico vincere il primo evento qui a Cagliari ed è incredibile avere così tanti amici e tifosi a sostenerci oggi. Quindi grazie, grazie davvero a tutti.” (Foto Luna Rossa)