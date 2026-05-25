“A War on Women” arriva in sala, regista iraniana a Roma il 28 maggio

Roma, 25 mag. (askanews) – Dopo il grande successo di pubblico e di critica al Bif&st – Bari International Film&Tv Festival, approda il 28 maggio nelle sale di tutta Italia grazie a Filmclub Distribuzione, “A War on Women”, il film diretto dall’iraniana-canadese Raha Shirazi e scritto da Samira Mohyeddin e Raha Shirazi. Si preannuncia affollata la prima che si terrà nella sala del quartiere Pigneto a Roma giovedì: al termine della proiezione delle 21 la regista Raha Shirazi risponderà alle domande del pubblico presente. Modera l’incontro Mimmo Calopresti, direttore artistico del Nuovo Cinema Aquila.

Storico, personale e politico, oggi più urgente che mai, A War on Women non è soltanto il racconto di un’oppressione, ma la testimonianza della forza e del coraggio delle donne iraniane che, attraverso la loro indomita ribellione, continuano a ridefinire il presente, chiedendo al mondo di non voltarsi dall’altra parte.

A War on Women raccoglie le testimonianze di alcune tra le più autorevoli voci femminili dell’attivismo iraniano: Mahnaz Afkhami, Asieh Amini, Masih Alinejad, Golshifteh Farhani, Azam Jangravi, Shaparak Shajarizadeh, Elahe Tavakolian.

Il film ha ricevuto il patrocinio da parte di Amnesty International Italia per la seguente motivazione: “Da quasi mezzo secolo le attiviste iraniane per i diritti delle donne lottano contro una violenta discriminazione di genere, sistematica perché ‘di sistema’, fatta di leggi, prassi e punizioni applicate contro le bambine, le donne e le ragazze. È un costante rammarico vedere come la loro determinazione sia ignorata, se non spesso infantilizzata e strumentalizzata. Ma è motivo di orgoglio per tutti i movimenti per i diritti umani, compresa Amnesty International, essere accanto a loro”.

A War on Women – prodotto da Rosamont, Doppio Nodo Double Bind, Eolo Film Productions, Minerva Pictures, Luce Cinecittà con Rai Cinema – racconta cinquant’anni di resistenza femminile attraverso filmati privati, testimonianze e immagini girate clandestinamente in Iran. Quattro generazioni di donne che hanno sfidato il regime degli Ayatollah e il controllo imposto sui loro corpi e sulle loro vite, trasformando l’oppressione in un movimento capace di attraversare rivoluzione, repressione ed esilio.

Attiviste, madri, attrici, prigioniere ed esiliate compongono una catena ininterrotta di resistenza. Uno sguardo intimo e diretto su un Paese spesso frainteso, che mette al centro le voci di chi ha scelto di non tacere.