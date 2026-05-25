Esordio vincente per Berrettini e Paolini al Roland Garros, nel pomeriggio il derby Cobolli-Pellegrino

PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Matteo Berrettini ha vinto nel match d’esordio del Roland Garros 2026 battendo Marton Fucsovics (n.65) col punteggio di 6-7 (2), 7-5, 6-1, 6-2. Per l’azzurro, attualmente numero 105 Atp, si tratta della prima vittoria in un tabellone principale a livello Slam dall’Australian Open 2025. Al secondo turno, l’ex n.6 al mondo sfiderà il francese Arthur Rinderknech (n.25) che ha eliminato in tre set il qualificato austriaco Jurij Rodionov.

BUONA LA PRIMA PER JASMINE PAOLINI

Jasmine Paolini avanza al secondo turno del Roland Garros femminile, secondo Slam stagionale in corso sulla terra parigina. La trentenne tennista toscana, n.13 Wta e del tabellone, si è imposta in apertura di programma sul campo Simonne Mathieu sull’ucraina Dayana Yastremska, 45esima del ranking mondiale, sconfitta in due set con il punteggio di 7-5 6-3, maturato in un’ora e 41 minuti di gioco. Per l’azzurra c’è ora la sfida all’argentina Solana Sierra, n. 68 della classifica mondiale.

“E’ stato bello tornare qui, è un torneo speciale e oggi è stata dura contro un avversaria forte. Lei ha vinto un torneo poche settimane fa e sono felice della mia performance molto solida”, ha dichiarato Paolini dopo aver superato il primo turno. “Mi ripetevo di restare concentrata e in partita, provare a rispondere in profondità e continuare a farla muovere e sono contenta di esserci riuscita – sottolinea la 30enne toscana, n.13 del tabellone e del mondo – Penso di aver giocato meglio”, aggiunge riflettendo sull’andamento del primo set. Le ultime parole sono state invece per il legame speciale che la toscana è riuscita a costruire con Parigi: “Qui ho tanti bei ricordi. E’ un posto speciale per me e spero di riuscire a sfruttare questa energia per poter disputare un’altra bella partita”.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).